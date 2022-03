bluechemGROUP als ERC-Partner für Kfz-Schmierstoffe

WRC-Promoter sichert Mehrjahresvertrag mit bluechemGROUP zur Unterstützung der FIA Rallye-Europameisterschaft, führender Hersteller von Kfz-Schmierstoffen und Serviceprodukten setzt auf Suche nach künftigen Rallye-Stars.

WRC Promoter hat eine mehrjährige Allianz mit der bluechemGROUP als offizieller Partner von Kfz-Schmierstoffen der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) geschlossen. Als führender Hersteller von Kfz-Schmierstoffen und Serviceprodukten «Made in Germany» springt die bluechemGROUP an Bord, während Europas neu gestaltete Serie zum spannenden Saisonauftakt in dieser Woche in Portugal startet. Sowohl der WRC Promoter, in seinem ersten Jahr als kommerzieller Rechteinhaber des ERC, als auch die bluechemGROUP haben sich einer ehrgeizigen Nachhaltigkeits-Roadmap verschrieben, vom Recycling bis zur Reduzierung des Plastikverbrauchs. Die neue Partnerschaft stärkt die ERC als eigenständige wichtige Meisterschaft, aber auch als Entwicklungsserie, um aufstrebenden Talenten den Weg in die FIA World Rally Championship zu ebnen.

Thomas Tap, Senior Director Marketing & Sales bei WRC Promoter, sagte, die Vereinbarung sei ein «enormes Stärkungsmittel» für die Serie vor der ersten Runde bei der Rallye Serras de Fafe e Selgueiras (11. bis 13. März). «Wir freuen uns über diesen Schub für die Entwicklung der FIA Rallye-Europameisterschaft insgesamt und insbesondere für unsere Suche nach zukünftigen Rallye-Stars», fügte er hinzu. «Beide Partner sind fest entschlossen, langfristig gemeinsam zu wachsen. Wir freuen uns, die bluechemGROUP in ihrer Strategie zu unterstützen, nachhaltige Lösungen für die Automobilwelt zu schaffen.»

Werner Urban, Geschäftsführer von bluechemGROUP, erklärte: «Wir verbessern unsere Produkte ständig durch verschiedene Testmethoden, einschließlich Motorsport. Wir sind in mehr als 120 Ländern weltweit kommerziell aktiv und unterstützen seit langem den Rallyesport auf nationaler und internationaler Ebene. Offizieller Partner für Kfz-Schmierstoffe der FIA Rallye-Europameisterschaft zu werden, ist ein wichtiger Schritt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Nutzung der starken paneuropäischen Plattform des ERC gibt uns die Chance, die internationale Bekanntheit unserer Marken zu erweitern.»

Der ERC wurde 1953 gegründet und die Serie 2022 umfasst acht herausfordernde Runden auf Schotter und Asphalt. Neben dem Gesamttitel werden Ehrungen in verschiedenen Förderkategorien vergeben, darunter die Junior ERC-Meisterschaft für Fahrer bis 28 Jahre.