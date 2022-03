Austria-Champion Wagner Dritter auf den Azoren

Der Österreichische Meister Simon Wagner hat den zweiten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) auf den Azoren als Dritter beendet, Elfren Llarena schnappt dem Lokalfavoriten Ricardo Moura den Sieg weg.

Der Austria-Champion Simon Wager hat im Skoda Fabia Rally2 bei der 56. Rallye Azoren mit dem dritten Platz sein erstes Podium in der Europa-Rallyemeisterschaft erreicht, 31,4 Sekunden hinter seinem spanischen Skoda-Kollegen Efren Llarena und 28,7 Sekunden hinter dem lange Zeit führenden Portugiesen in einem weiteren Skoda. «Abgesehen von Reifenschäden war das eine fast perfekte Rallye für uns», meinte Wagner, der auch 2022 das Championat in der Heimat anführt. Der ERC-Rückkehrer Simon Wagner war am Samstag in den Spitzenkampf verwickelt, verlor jedoch am Sonntagmorgen den Anschluss an die Spitze. Der junge Österreicher endete schließlich 28,7 Sekunden hinter Moura, nachdem er sich auf SP13 einen Reifenschaden zugezogen hatte. Sein Podiumsangebot wurde vereinfacht, als Ken Torn mit Ford Fiesta Rally2 früh am Tag mechanische Probleme bekam.

Efrén Llarena feierte einen sensationellen Sieg bei der Azoren-Rallye, nachdem er auf der allerletzten Etappe dem Heimathelden Ricardo Maura den Spitzenplatz abgenommen hatte. Seine atemberaubende Fahrt auf der Power Stage am Ende der Rallye sicherte dem Team MRF Tyres den ersten Sieg in der FIA Rallye-Europameisterschaft.

Moura schien auf Kurs zu sein, um seinen Sieg von 2016 zu wiederholen, nachdem er in seinem Skoda Fabia Rally2 von der ersten Prüfung an geführt hatte. Der Azoreaner schien sich auf den Prüfungen zu Hause wohl zu fühlen, geriet aber im Laufe des Nachmittags zunehmend unter Druck. Der EM-Vizechampion Llarena war nie weit dahinter und gab beim vorletzten Sete Cidades-Test Vollgas, um gewaltige 7,7 Sekunden gut zu machen. Auf dem Weg zur Feteiras Power Stage trennten die beiden nur 6,1 Sekunden. Mit Feuer legte Llarena ein Tempo vor, das mehr als eine Sekunde pro Kilometer schneller war als das von Moura, und münzte die Führung des lokalen Stars auf dramatische Weise um, um im Ziel 2,7 Sekunden Vorsprung zu haben.

«Es ist erstaunlich», strahlte Llarena. «Wir waren voll im Angriff und am Ende haben wir es geschafft, das ist einfach unglaublich! Wir haben wie die Hölle gepusht. Wir waren die ganze letzte Etappe über bei 200 Prozent und ich bin wirklich stolz auf mein Team.»

Simone Tempestini holte sich am Sonntag zwei Bestzeiten, überholte den Zweitplatzierten von Fafe, Armindo Araújo, und sicherte sich den vierten Platz sowie die Auszeichnung der ERC-Michelin Talent Factory. Der Rumäne lag nur 19,0 Sekunden hinter den Podiumsplatzierten und hatte 57,6 Sekunden Vorsprung auf Araújo, der sich trotz des Kampfes um die optimale Abstimmung seines Fabia an die Führung der Meisterschaft vorarbeitete.

Bruno Magalhaes war der einzige Nicht-Skoda-Fahrer in den Top Ten. Er brachte seinen Hyundai i20 N Rally2 1 Minute 13,9 Sekunden hinter Araújo nach Hause, nachdem er die letzte Runde mit einer beschädigten Hinterradaufhängung beendet hatte. Simone Campedelli auf P7 war 9,0 Sekunden langsamer, nachdem er während der Morgenschleife eine Bremsleitung beschädigt hatte.

Setup-Verbesserungen zahlten sich für Campedellis Team MRF Tyres-Kollegen Norbert Herczig aus, als er um vier Plätze auf den achten Platz kletterte. Herczigs Aufstieg in die Rangliste wurde von dem Italiener Alberto Battstolli unterstützt, der sich in der Schlussphase überschlug. Zum Glück für Battistolli waren einige Zuschauer da, um das ramponierte Auto wieder auf alle Viere zu schieben. Er kam ins Ziel, rutschte aber vom sechsten auf den neunten Platz ab.