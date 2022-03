Simon Wagner Zweiter hinter Lokalfavorit Moura

Der Austria-Champion Simon Wagner hat im Skoda Fabia den ersten Tag des zweiten Laufes zur Rallye-Europameisterschaft auf den Azoren als Zweiter hinter dem Lokalfavoriten Ricardo Moura beendet.

Wagners immer schneller werdendes Tempo veranlasste Moura, ein wachsames Auge in seinen Spiegeln zu haben. Der Österreicher startete bei seinem Meisterschafts-Comeback stetig, holte sich aber in Coroa de Mata seinen erste ERC-Bestzeit. Voller Selbstvertrauen flog er dann mit einem Sturmlauf durch Tronqueira 2 vom vierten auf den zweiten Platz.

Wagner, wieder Tabellenführer in Österreich, sagte: «Ich war in dieser Phase ziemlich sicher, und es war ein perfekter Tag bisher. Es macht so viel Spaß.»

Der Lokalmatador Ricardo Moura ist bei seinem Heimspiel nach einer fehlerfreien Fahrt am Samstag, an dem das Spitzentrio innerhalb von nur 9,0 Sekunden lag, wieder auf Siegerkurs. Der Pilot aus Ponta Delgada, der Drehscheibe der 56. Rallye Azoren, stand bei dieser Rallye 2016 bereits auf der obersten Stufe des Podiums der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC), und wenn die Dinge so bleiben, könnte er am Sonntagnachmittag wieder dasselbe tun.

In typischer Azoren-Manier war das Wetter auf der Insel Sao Miguel wechselhaft. Unerbittlicher Regen und Nebel haben die Mannschaften den größten Teil des Eröffnungstages gespickt, obwohl sonnige Perioden später am Nachmittag den kleinsten Hauch von Ruhe boten.

Moura, der zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder ein Rallye-Auto fährt, übernahm gleich auf der ersten Prüfung die Führung und blieb für den Rest der Etappe an der Spitze. Er genoss einen problemlosen Lauf an Bord seines Skoda Fabia Rally2 und holte zwei Bestzeiten bei den beiden Durchgängen von Graminhais, um am Ende des Spiels mit 8,4 Sekunden Vorsprung auf Wagner zu führen.

«Es ist so, so schmierig mit viel Wasser», meinte Moura. «Es war so ein schwieriger Tag mit nicht allzu viel Freude am Fahren unter diesen Bedingungen. Ich denke, wir sind im zweiten Pass von Tronqueira ein bisschen abgefallen und haben ein bisschen zu viel verloren, weil ich keinen guten Rhythmus gefunden habe. Der Rest des Tages war in Ordnung. Ich versuche, mein Bestes zu geben und zu sehen, wohin es uns führt. Acht Sekunden sind nichts, also werden wir morgen unsere Arbeit fortsetzen", fügte er hinzu.

Team MRF Tyres-Star Efrén Llarena lag als Dritter nur sechs Zehntelsekunden hinter Wagner zurück. Die niedrige Startposition des Spaniers behinderte ihn am Nachmittag, als stehendes Wasser die Spurrillen füllte, aber er blieb sehr stark im Kampf. Ken Torn war einer von zwei Nicht-Skoda-Fahrern in den Top Ten. Er kletterte auf der Eröffnungsrunde auf den zweiten Platz, rutschte aber nach einer schlechten Zeit im vorletzten Geschwindigkeitstest auf den vierten Platz ab und endete schließlich mit 2,7 Sekunden Rückstand auf Llarena.

Der Zweitplatzierte der ersten Runde in Fafe, Armindo Araújo, war satte 23,8 Sekunden weiter hinten. Die meiste Zeit verlor er mit kurzen Ausflug beim Eröffnungsspiel, der 44-Jährige kam erst in Schwung, nachdem er beim Mittagsservice einige Änderungen am Setup vorgenommen hatte.

Simone Tempestini erhöhte im Laufe des Tages seine Geschwindigkeit und lag nur 9,6 Sekunden hinter Araújo, während Javier Pardo, Mitglied der ERC-Michelin Talent Factory, weitere 6,3 Sekunden auf dem siebten Platz lag. Pardo war glücklich, seine Erfahrung zu sammeln, obwohl er sich früh zweimal drehte. Simone Campedelli war Pardo in seinem MRF-bereiften Fabia dicht auf den Fersen. Nur 1,5 Sekunden trennten das Paar nach 107,54 km Aktion, während Alberto Battistolli nur 7,2 Sekunden dahinter lag. Citroën C3 Rally2-Pilot Rúben Rodrigues komplettierte die Top Ten. Er holte auch seine allererste ERC-Bestzeit in Tronqueira 1 und beendete den Tag 1:02,1 Minuten hinter den Führenden.