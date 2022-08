Tschechien: Efrén Llarena 13 Punkte vor dem Titel

Nur 13 Punkte liegen zwischen Efrén Llarena und seinen Träumen von der FIA-Rallye-Europameisterschaft bei der Barum Czech Rally Zlín in dieser Woche (26. - 28. August).

Llarena und Beifahrerin Sara Fernández liegen 58 Punkte vor dem rumänischen Rivale Simone Tempestini. Mit einem Top-Sieben-Ergebnis würde das spanische Paar in seiner Debütsaison mit dem Team MRF Tyres eine Runde vor Schluss zum Meister gekrönt.

Tempestini und Itu Beifahrer Sergiu brauchen die Gunst der Götter. Sie müssen sich darauf konzentrieren, die Rallye mit möglichst vielen Punkten zu beenden und darauf hoffen, dass Llarena ein schlechtes Ergebnis erzielt. Wenn das Glück zu Tempestinis Gunsten ausschlägt, wird der Titel bei der neuen Endrunde Spaniens im Oktober entschieden. Beide Crews treten in Skoda Fabia Rally2-Fahrzeugen an.

Die Rallye findet 300 km südlich der tschechischen Hauptstadt Prag statt und bietet aufgrund ihrer holprigen und manchmal löcherigen Asphaltoberfläche eine Herausforderung wie keine andere. Um das Spektakel noch zu verstärken, bieten mehrere Prüfungen rasante Fahrten durch Wälder und gelegentliche Regenschauer sind immer möglich.

Da die Ziele klar sind, fühlt sich Llarena in Bezug auf seine Meisterschaftshoffnungen gelassen. Während Fernández im vergangenen Jahr den Beifahrertitel holte, musste er sich in der Fahrerwertung mit dem zweiten Platz hinter Andreas Mikkelsen begnügen.

«Unser Ziel ist es auf jeden Fall, an diesem Wochenende zu versuchen, die Meisterschaft zu gewinnen», gab Llarena zu. «Aber ich verspüre überhaupt keinen Druck. In unseren eigenen Gedanken würden wir gerne um das Podium kämpfen, aber wir werden uns nur auf unsere eigene Rallye konzentrieren und wir werden sehen, was passiert.»

Javier Pardo, Simone Campedelli und Norbert Herczig stoßen zu Llarena in identischen MRF-bereiften Skodas, wobei Pardo und Campedelli noch um ein Top-3-Meisterschaftsergebnis kämpfen.

Die Barum Czech Rally Zlín, ein Fanfavorit, hat auch einen herausragenden Start mit 114 Autos angezogen, darunter eine Reihe lokaler Stars. Jan Kopecký ist neunfacher Sieger der Veranstaltung und setzt ebenfalls einen Fabia ein, während Erik Cais einen Ford Fiesta Rally2 fährt. Cais hat in Zlín noch eine Rechnung offen: Er führte bis zur allerletzten Prüfung im Jahr 2021, fiel aber auf den letzten Kilometern aus und überließ den Sieg an Kopecký. Fabia-Mann Filip Mareš wird ein weiterer Fahrer sein, der nach Heimsieg strebt, nachdem er beim vorherigen Rennen in Italien eine Reihe von Etappen gewonnen hat.

Andere große Namen sind Ken Torn in einem Fiesta sowie Alberto Battistolli und Simon Wagner in zwei Fabias. Tom Kristensson, der in dieser Saison bereits ein ERC-Podium eingefahren hat, kehrt mit einem Hyundai i20 R5 zurück, der vom lokalen Team Kowax 2B Rally vorbereitet wurde.

Die Rallye beginnt am Freitagabend mit einer innerstädtischen Super Special Stage, die bei Dunkelheit gefahren wird. Die Gesamtstrecke umfasst 13 Etappen mit einer Gesamtlänge von 202,57 km.