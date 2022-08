Efren Llarena kampflos Europameister 2022

Efrén Llarena ist der erste spanische Fahrer, der seit 1980 die FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) gewinnt, nachdem sein letzter Titelrivale Simone Tempestini auf den Start in Tschechien verzichtet.

Efrén Llarena und Sara Fernández haben den Titel der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2022 vor der Barum Czech Rally Zlín (26. - 28. August)* besiegelt. Simone Tempestinis spätes Ausscheiden aus der vorletzten Runde dieser Woche in der Tschechischen Republik hinterlässt Llarena und Fernández einen uneinholbaren Punktevorsprung, was die spanische Paarung als Meister bestätigt.

Llarena, der 2021 Zweiter hinter Andreas Mikkelsen wurde, wird der erste spanische ERC-Meister seit Antonio Zanini im Jahr 1980, während Fernández sich hintereinander die Meistertitel der Beifahrer sichert. Ihre Erfolge werden am Freitag in Zlín vor dem Start der Rallye mit einer Präsentation gefeiert.

Mit Platzierungen in jeder einzelnen Runde war Konstanz bisher der Schlüsselfaktor für den Erfolg von Llarena und Fernández. Nachdem sie Anfang des Jahres zum Team MRF Tyres gekommen waren, begann ihre Saison holprig, als sie bei der Rallye Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas den 12. Gesamtrang belegten, nachdem sie am Eröffnungstag einen Kühlerschaden erlitten hatten. Aber seitdem haben sie nie zurückgeblickt.

Mit einem Skoda Fabia Rally2 Evo holte das Duo bei der Azoren-Rallye im März einen herausragenden ersten Sieg, als es in der letzten Stunde mit einer packenden Power Stage-Attacke den langjährigen Führenden Ricardo Moura überholte. Dem zweiten Gesamtrang auf den Asphaltstraßen der Rally Islas Canarias (Spanien) ging ein vierter Platz auf den Hochgeschwindigkeits-Schotterpisten in Polen voraus, der für eine weitere solide Punkteausbeute sorgte. Sie folgten ihrem MRF-Teamkollegen Martinš Sesks nach Hause, um ein 1:2-Ergebnis bei der Tet Rally Liepaja in Lettland zu bestätigen, und belegten beim letzten Mal in Italien erneut den vierten Gesamtrang.

MRF Tyres trat 2020 erstmals der ERC bei und führte eine aggressive Entwicklungskampagne durch. Diese harte Arbeit hat sich nun ausgezahlt, denn der Gummigigant ist der erste indische Hersteller überhaupt, der eine Meisterschaft im europäischen Rallyesport auf höchstem Niveau gewann.

«Ich habe keine Worte», strahlte Llarena. «Es ist ein Traum – ein Traum, der vor vier Jahren begann, als wir die erste Mannschaft waren, die in der ERC mit den Farben des Rally Team Spain antrat. Wir haben die ERC3-Juniorenmeisterschaft und auch die ERC3-Meisterschaft erreicht und jetzt den Gesamttitel, es ist fantastisch. Dies ist ein sehr wichtiges Jahr für MRF. Wir haben unser Bestes gegeben und all unsere Anstrengungen in die Reifenentwicklung gesteckt, also denke ich, dass wir wirklich hart in eine Richtung gearbeitet haben. Es war großartige Arbeit von allen: den Ingenieuren, dem Team und allen, wer daran beteiligt war.»

Arun Mammen, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer von MRF Tyres, sagte: «Es ist eine sehr glückliche und bedeutsame Gelegenheit, diese erste europäische Rallye-Meisterschaft für uns mit dem Team MRF Tyres zu gewinnen. Es ist ein Beweis für die Arbeit unseres gesamten Teams, um Reifen zu entwickeln, die die Meisterschaft gewinnen und auf höchstem Niveau funktionieren im europäischen Rallyesport und demonstrieren damit unsere überlegenen technischen Fähigkeiten. Ich möchte Efrén Llarena und Sara Fernández zu dieser Leistung sowie unseren anderen Fahrern gratulieren, die unser Team bei dieser historischen Leistung unterstützt haben. Es ist in der Tat ein sehr prestigeträchtiger und stolzer Moment für uns, als Rallye-Europameister 2022 gekrönt zu werden.»

FIA European Rally Championship Manager Iain Campbell war voll des Lobes für die neuen Champions. «Im Namen des WRC-Promotors und des FIA ERC möchte ich Efrén Llarena und Sara Fernández meine Glückwünsche dazu übermitteln, dass sie unsere Meister von 2022 geworden sind. Sie haben die ganze Saison über hervorragende Leistungen gezeigt. Darüber hinaus möchte ich dem Team MRF Tyres dazu gratulieren, dass es mit diesem bahnbrechenden Sieg Geschichte geschrieben hat.»

Campbell erklärte weiter, dass alle Anstrengungen unternommen worden seien, um die Teilnahme von Tempestini an der Barum Czech Rally Zlín sicherzustellen. «Wir haben aktiv alle Möglichkeiten verfolgt, um die Teilnahme von Simone Tempestini an der Veranstaltung zu garantieren. Wir haben dies getan, um unsere volle Unterstützung für die Rallye und die Meisterschaft sicherzustellen», erklärte er. «Leider konnte Simone trotz unserer Bemühungen nicht überredet werden, bei der Rallye an den Start zu gehen, obwohl er hofft, beim Finale in Spanien dabei zu sein.»

*Vorbehaltlich der Genehmigung des FIA World Motor Sport Council