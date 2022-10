Llarena startet beim Heimspiel als Champion

Die FIA wollte es so: Das Finale der Rallye-Europameisterschaft wird als Novum im Rahmen des vorletzten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft in Spanien ausgetragen, der Spanier Efrén Llarena steht als Champion fest.

Das gab es noch nie, doch die FIA hat es so entschieden: Der vorletzte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft ist die letzte Runde in der Europameisterschaft, was aber bestens in die Annalen von Efrén Llarena passt. Der Spanier startet bei seinem Heimspiel als neuer Europameister und möchte dort seinen Fans eine entsprechend tolle Show mit Sara Fernández an seiner Seite im Skoda Fabia Rally2 des Teams MRF Tyres bieten.

Mit den 14 Prüfungen der ersten und zweiten Etappe des spanischen WM-Laufes über insgesamt 235,52 km ist das Finale dieser Woche die längste Veranstaltung der ERC-Saison 2022. Und obwohl der Druck auf seinen Schultern jetzt etwas geringer ist, möchte der Skoda Fabia Rally2-Star Llarena das Maximum aus seiner Ehrenrunde vor heimischem Publikum herausholen.

«Ich fühle mich gut», sagte der Spanier. «Mal sehen, was wir bei dieser Rallye erreichen können. Ich genieße diese Art von Prüfungen sehr, aber man muss sich auf seinen Aufschrieb verlassen und den Linien folgen. Ja, es ist meine Heimrallye, aber 2018 bin ich das erst einmal gefahren und wir sind nach der ersten Etappe ausgeschieden. Es ist ein bisschen wie mein erstes Mal hier, aber ich denke, wir können einen guten Job machen.»

Llarenas Landsmann und MRF-Teamkollege Javier Pardo fährt ebenfalls einen Fabia, ebenso wie die hochkarätigen Rivalen Alberto Battistolli und Martin Laszlo. Für Abwechslung sorgt der Citroën C3 Rally2 von Yoann Bonato, mit dem der Asphaltspezialist um sein drittes Podium oder seinen ersten Sieg der Saison kämpfen will.

Während mehrere Titel bereits bestätigt wurden, sind noch eine Reihe von Auszeichnungen in den Support-Kategorien zu gewinnen, die diese Woche in den Hügeln der Costa Daurada entschieden werden. Drei Fahrer kommen nach Salou, um um die ERC4-Meisterschaft zu kämpfen, die für Teilnehmer jeden Alters in Rally4- oder Rally5-Fahrzeugen offen ist.

Óscar Palomos Peugeot 208 liegt bequem an der Spitze der Gesamtwertung mit 14 Punkten Vorsprung vor Renault-Clio-Mann Andrea Mabellini. Laurent Pellier, der sich zuletzt mit seinem Opel Corsa den Junior-ERC-Titel sicherte, hat weitere sechs Punkte Rückstand.

Ebenfalls zu entscheiden ist die ERC Open-Meisterschaft, eine Serie für Rally2-Kit-, RGT- und Gruppe-N4-Fahrzeuge. Die Teamkollegen von Suzuki Motor Ibérica, Joan Vinyes und Alberto Monarri, werden in ihren identischen Swift R4LLY S-Autos gegeneinander antreten. Vinyes führt die Meisterschaft an und muss die Rallye einfach beenden, um die Meisterschaft zu gewinnen. Wenn der andorranische Fahrer aufgibt, aber sein Kollege ins Ziel kommt, geht der Titel an Monarri, und wenn keines der Autos es bis zum Ende schafft, wird auch Vinyes die Beute holen.