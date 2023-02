Paddon, der erste nichteuropäische Europameister?

Der neuseeländische Ex-Hyundai-Werksfahrer Hayden Paddon will der erste Nichteuropäer sein, der die Rallye-Europameisterschaft (ERC) gewinnen will, deswegen hat er sich bei der ERC eingeschrieben.

Für Hayden Paddon ist die Geschichte dazu da, neu geschrieben zu werden. Besonders die Geschichte der Rallye-Europameisterschaft, die zeigt, dass niemand von außerhalb von Europa jemals die ERC-Krone gewonnen hat. In diesem Jahr stellt sich Paddon vor, Europas prestigeträchtigstes Rallye-Silbergeschirr in seinem Haus auf der Südinsel in Neuseeland im Regal stehen zu haben.

Der ehemalige Rallye-Produktionsweltmeister fährt einen Hyundai i20 N Rally2, der von Hyundai New Zealand unterstützt wird, und wird es mit einem herausragenden ERC-Feld aufnehmen, beginnend mit der Rally Serras de Fafe am kommenden Wochenende. Nachdem er mit der Idee eines WRC2-Programms für dieses Jahr gespielt hatte, zwang ein Trio von Einsätzen in der zweiten Liga der Weltmeisterschaft in der vergangenen Saison zu einem Umdenken.

«Selbst wenn wir diese Events mit knappem Budget durchgeführt haben, war das immer noch jenseits unseres Budgets», sagte Paddon.

Aber der europäische Angriff der Kiwis hat mehr zu bieten als die finanzielle Seite. Paddon fügte hinzu: «Eines der Dinge, die wirklich reizvoll sind, ist die Fähigkeit, Rallyes auf Anhieb zu gewinnen. Rally2-Autos sind das Vorzeigeauto des ERC, es ist das, was die Leute sehen. Ich bin ein kompetitiver Mensch und Rallyes zu gewinnen bedeutet mir viel. Mit dem ERC konkurrierst du am spitzen Ende und erhältst immer noch die gleiche Berichterstattung und vergiss nicht, dass es eine ernsthafte Geschichte in der Rallye-Europameisterschaft gibt. Diese Sache läuft seit über 70 Jahren und die Tatsache, dass noch nie ein Nichteuropäer gewonnen hat, ist auch ein wichtige Tatsache.»

Das sich ständig verbessernde Profil des ERC unter der Leitung des WRC Promoters wird durch Paddons Ankunft von der anderen Seite des Planeten unterstrichen.

«Die Reichweite ist gut», sagt er. «Aber aus Sicht von Hyundai New Zealand wollen sie ein Programm bekommen, bei dem wir zeigen können, dass wir wettbewerbsfähig sind, und Kiwi-Rallye-Fans können immer noch hinter uns stehen und uns unterstützen.»

Paddon weiter: «Außerdem wollen wir unseren Namen, meinen Namen und den Teamnamen in Europa behalten. Es geht darum, das Bewusstsein für Hyundai New Zealand und das, was wir als Team tun, zu schärfen. Wie die meisten Menschen wissen, ist Zukunftstechnologie etwas, das einen großen Teil dessen ausmacht, was wir tun. Wir haben das EV-Rallyeauto (das Kona Electric Vehicle) und darüber sprechen zu können und die Leute wissen zu lassen, was wir tun, ist großartig. Ja, wir sind vielleicht ein kleines Team, aber wir sind alle da – wir haben Ingenieure, Fahrer, alles, was man braucht, wenn jemand mit uns arbeiten möchte.»

Nicht viele Menschen haben Sébastien Ogier in einem direkten Kampf um den Sieg bei der Rallye Argentinien geschlagen. Paddon hat genau das 2016 getan und er weiß, dass er während der gesamten Saison einen ähnlich schnellen, aber strategischen Ansatz verfolgen muss, wenn er europäischen Ruhm erlangen will.

Er ergänzte: «Ich hoffe, unsere Erfahrung in dieser Meisterschaft nutzen zu können. Ja, ich möchte Rallyes gewinnen, aber es geht darum, die Meisterschaft zu gewinnen, und vielleicht muss man dafür etwas methodischer vorgehen. Wenn wir uns die Rallyes ansehen: Fafe, wir haben 2018 ein paar Prüfungen bei der Rallye Portugal absolviert; Lettland haben wir natürlich letztes Jahr gemacht und in Polen gibt es wahrscheinlich einige Sachen, die wir 17 gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Schweden dem ähnlich sein wird, was wir bei der Rallye Schweden gemacht haben, außer ohne den Schnee.»

Paddon führte weiter aus: «Bei den Schotter-Rallyes haben wir einige Erfahrung. Mit den drei Asphalt-Rallyes haben wir keine Erfahrung. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich freue mich sehr darauf, wie wettbewerbsfähig wir sein werden. Bei jeder Rallye werden ein Dutzend Fahrer um ein Podium kämpfen. Und schau dir nur diesen Eintrag für Fafe an, das nennt man wirklich eine Nennliste.»