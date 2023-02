Der Name «McRae» zurück im Rallye-Sport

Der Name «McRae» kehrt in diesem Jahr in den internationalen Rallyesport zurück, Max McRae, Sohn von Alister, Neffe des tödlich verunglückten Colin und Enkel von Jimmy, wird in der Rallye-Europameisterschaft starten.

Der legendäre Name McRae wird 2023 in die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) zurückkehren, nachdem Max McRae seine Teilnahme in der Kategorie Junior ERC bestätigt hat, dem etablierten Ausgangspunkt für Fahrer, die von der nationalen auf die internationale Ebene aufsteigen.

Max McRae ist der 18-jährige Sohn von Alister, Neffe des verstorbenen Colin und Enkel von Jimmy. Sie alle nahmen während ihrer Karriere an ERC-Events teil, wobei Jimmy 17 Siege und den zweiten Platz in der Gesamtwertung von 1982 hinter Tony Fassina einfuhr.

Die 10. Junior ERC-Saison wird über sechs Veranstaltungen ausgetragen, beginnend mit der 79. Orlen Rally Poland vom 19. bis 21. Mai, wenn Max McRae von seiner Heimat in Westaustralien zu einer Basis in Europa umgezogen sein wird.

«Die Junior ERC ist der perfekte Schritt für mich», sagte Max McRae. «In den letzten Jahren in Australien anzutreten war fantastisch, aber ich weiß, dass ich den Schritt wagen und nach Europa gehen muss, und darum geht es in dieser Saison. Wenn ich mit Leuten wie Iain Campbell, dem ERC-Manager, spreche, ist der mögliche Karrierefortschritt vom Junior ERC wirklich klar und das ist es, was ich mir jetzt anschaue. Es gibt einige erstaunliche Veranstaltungen im Kalender, Veranstaltungen, die eine enorme Vielfalt in der Beschaffenheit der Straßen bieten, von den superschnellen Etappen in Polen und Lettland bis zu den Asphaltrunden in Rom und Zlín. Und natürlich gibt es die völlig neue Royal Rallye Skandivavien in Schweden.»

McRae baut nicht nur seine Erfahrung bei sechs Events auf, an denen er noch nie teilgenommen hat, sondern wird auch um die Preisverleihung der FIA Junior WRC-Meisterschaft 2024 kämpfen, die an den Junior ERC-Champion von 2023 geht und die Rolle des Junior ERC bei der Entwicklung junger talentierter Fahrer auf höchstem Niveau weiter festigt.

«Ich muss all meinen Partnern und Sponsoren danken, die die Junior ERC in diesem Jahr möglich machen», ergänzte McRae. «Und die Chance, neue Events in ganz Europa kennen zu lernen, ist wirklich wichtig für mich und meine Entwicklung, aber das eigentliche Zuckerbrot ist die Junior WRC-Preisverleihung für die nächste Saison. Darauf zielen wir dieses Jahr definitiv ab.»

ERC-Manager Iain Campbell erklärte: «Die Aussichten auf eine weitere großartige Junioren-ERC-Saison sind gut, mit großem Interesse von bestehenden Fahrern und solchen, die zum ersten Mal internationale Wettbewerbe ausprobieren möchten. Es ist die perfekte Plattform für Fahrer wie Max, die von der nationalen Ebene kommen und die Junior WRC anstreben. Der Name McRae ist einer der bekanntesten im Rallyesport, daher fühlen wir uns unglaublich geehrt, dass eine dritte Generation der McRae-Familie in der ERC antritt. Ich bin mir sicher, dass Max in naher Zukunft in die Fußstapfen seines Vaters, Onkels und Großvaters treten und auf ERC-Podien stehen wird.»

Junior ERC steht Fahrern in Rally4- und Rally5-Fahrzeugen im Alter von 27 Jahren und jünger am 1. Januar 2023 offen.

Kalender der FIA-Junior-ERC-Meisterschaft 2023:

1: 79. Orlen-Rallye Polen (Schotter, 19. - 21. Mai)

2: Tet Rally Liepāja, Lettland (Schotter, 16. - 18. Juni)

3: Royal Rally of Scandinavia, Schweden (Schotter, 6. - 8. Juli)

4: Rally di Roma Capitale, Italien (Asphalt, 28. - 30. Juli)

5: Barum Czech Rally Zlín (Asphalt, 18. - 20. August)

6: Rallye Ungarn (Asphalt, 6. - 8. Oktober)