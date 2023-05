Umfassendes Update für den Ford Fiesta Rally3

M-Sport Polen führt ein umfassendes Leistungsupdate für den äußerst beliebten Fiesta Rally3 ein, das ein auffälliges neues Facelifting und weitere Spezifikationen beinhaltet.

Die Rally3 Evo-Updates beinhalten:

Neues Exterieur-Styling

Neuer Heckflügel

Kürzere Getriebeübersetzungen

Schotter-Dämpfer-Spezifikationen

Asphalt-Dämpfer-Spezifikationen

Bremskanäle vorne

Der Fiesta Rally3 Evo wird an diesem Wochenende bei der spanischen Rally Islas Canarias, der zweiten Runde der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2023, sein Wettbewerbsdebüt geben, mit Jon Armstrong am Steuer in der ERC3-Kategorie. Die Updates für den Fiesta Rally3 Evo stehen den Kunden ab Mitte 2023 zur Verfügung.

Da die Rally3 die am schnellsten wachsende Rallye-Kategorie in der FIA-Rallye-Pyramide ist, hat M-Sport Polen sowohl bei als auch außerhalb von Rallyes hart daran gearbeitet, den Allrad Fiesta Rally3 Evo der Einstiegsklasse zu verfeinern und zu entwickeln. Obwohl es sich um ein Einstiegsauto handelt, ist der Fiesta Rally3 Evo ein Rallye-Vollblut, das in der Lage ist, Gesamtsiege in den richtigen Händen zu erringen. Ebenso ist der Fiesta Rally3 Evo das perfekte Rallye-Auto für Fahrer, die sich ein authentisches Rallye-Erlebnis mit Allradantrieb in moderner Ausstattung bei niedrigen Betriebskosten wünschen.

Der Fiesta Rally3 Evo ist das Ergebnis von fast zwei Jahren Forschung und Entwicklung, die von M-Sport Polen durchgeführt wurden, wobei Daten verwendet wurden, die während umfangreicher Testprogramme und auf höchstem Niveau des Sports in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft und der FIA-Rallye-Europameisterschaft gesammelt wurden.

Es unterstreicht das Engagement von M-Sport Polen, den Fiesta Rally3 Evo an der Spitze seiner Kategorie zu halten und gleichzeitig bei Meisterschaften auf der ganzen Welt weiterhin starke Leistungen zu erbringen. Dieses Engagement ist Teil des Bestrebens von M-Sport Polen, den Fiesta Rally3 Evo kontinuierlich weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, dass Kunden das volle Potenzial ihrer Autos ausschöpfen.

Exterieur-Styling

Das offensichtlichste Update des Fiesta Rally3 Evo ist seine äußere Ästhetik, einschließlich einer neuen Motorhaube, Frontstoßstange, Außenspiegeln, LED-Scheinwerfern und Rücklichtern mit Änderungen am straßentauglichen Serienmodell, die diese Verbesserungen ermöglichen. Das neue Frontstoßstangendesign hat eine 60 % größere Lufteinlassfläche für das Kühlpaket erfahren, was die Effizienz des Kühlsystems des Fiesta Rally3 verbessert.

Außerdem wurden leichtere Außenspiegel implementiert, die durch ihre kleinere Bauweise weniger anfällig für Beschädigungen sind, während Öffnungen in der Motorhaube an die neue Optik des Fahrzeugs angepasst wurden. Die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen wurde mit neuen LED-Scheinwerfern und optionalen Lazer-Lampengehäusen ebenfalls erheblich verbessert, wodurch die Straße unter allen Bedingungen effektiver ausgeleuchtet wird.

Neuer Heckflügel

Der neue Heckflügel, der dem Fiesta Rally2 gemeinsam ist, führt zu aerodynamischen Leistungsverbesserungen und verleiht dem Fiesta Rally3 Evo ein schlankes und dennoch aggressives Aussehen, das dazu beiträgt, das neue Aussehen des Autos zu ergänzen.

Kürzere Getriebeübersetzungen

Das im Upgrade-Paket implementierte Getriebe mit kurzer Übersetzung verbessert die Beschleunigung des Fahrzeugs und verbessert die Drehmomentabgabe des Antriebsstrangs bei niedrigerer Fahrzeuggeschwindigkeit.

Schotterdämpfer

Die aktualisierte Spezifikation ermöglicht mehr Präzision und Stabilität, insbesondere auf holprigen und ausgefahrenen Etappen mit verbessertem Straßenkontakt unter hohen Kompressionsbelastungen, während die Traktionseigenschaften der vorherigen Spezifikation beibehalten werden.

Asphalt-Dämpfer

Die aktualisierten Spezifikationen verbessern die Dämpfungseigenschaften gegen Ende des Einfederwegs des Dämpfers und reduzieren scharfe Stöße. Die erhöhte Kompression ermöglicht mehr Präzision und Stabilität, verbessert den Straßenkontakt auf holprigen Oberflächen und verbessert gleichzeitig die Traktionsfähigkeiten des Fahrzeugs.

Bremskanäle vorne

Die neuen hocheffizienten vorderen Bremsluftführungen verbessern die Bremsenkühlung im Vergleich zur Vorgängerversion erheblich.

Maciej Woda, Geschäftsführer von M-Sport Polen, sagte: «Die Rally3-Kategorie ist eine sehr wichtige Kategorie, nicht nur für M-Sport Polen, sondern für den gesamten Sport. Wir haben seit seiner Markteinführung äußerst positive Rückmeldungen von Kunden auf der ganzen Welt zum Fiesta Rally3 erhalten. Einige der Ergebnisse waren auch wirklich beeindruckend, da das Auto Gesamtsiege errang und in einigen sehr umkämpften nationalen Meisterschaften ganz vorne mitkämpfte. Der Fiesta Rally3 Evo soll unseren Kunden helfen, um ihre Meisterschaften zu kämpfen. In diesem Jahr werden wir uns in der Rally3-Kategorie einem Wettbewerb eines anderen Herstellers stellen, auf den wir uns ebenfalls sehr freuen. Das ist allerdings Konkurrenz. Wir möchten sicherstellen, dass wir alles tun, um sicherzustellen, dass der Fiesta Rally3 Evo das wettbewerbsfähigste Produkt auf dem Markt ist, und dieses umfassende Update unterstreicht dies. Die Entwicklung ist bei allen von M-Sport Polen produzierten Autos ein kontinuierlicher Prozess, da wir immer bestrebt sind, die Grenzen dessen, was mit unseren Autos möglich ist, zu erweitern.»