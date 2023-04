Grünes Licht für den Rally 4 Porsche

Prsche in Action

Weniger als zwei Monate vor der Veranstaltung können sich Ungeduldige nun für die Geschwindigkeits- und Gleichmäßigkeitsprüfungen des Rallye-4-Porsche anmelden, die am 3. und 4. Juni in Huy stattfinden.

Im Oktober 2022 war der Rallye-4-Porsche ein Newcomer in der Welt des Rallyesports, und die Veranstaltung begeisterte sofort Anhänger und Teilnehmer. Letztere werden für die zweite Ausgabe noch zahlreicher sein, da die Veranstaltung auf einen günstigeren Sommertermin vorverlegt wurde. Es ist jetzt für das erste Wochenende im Juni geplant. Inzwischen wurden auch einige große Namen auf der Meldeliste preisgegeben. Neben dem bereits angekündigten Robert Droogmans stellen sich die drei Gewinner des letztjährigen Geschwindigkeitstests Emile Tollet («Classic»), Thibaud Mazuin («SR/modified») und Andy Lefevere («Modern») der Konkurrenz

Bei der Gleichmäßigkeitsrallye mit dem «ASAF Regularity VHRS»-Label werden zwei Durchschnittsgeschwindigkeiten gefahren (50 oder 65 km/h). Unter den ersten Teilnehmern sind Jacques Evrard und Yves Deflandre, während auch Didier Gathy immer noch fleißig nach einem Auto sucht, mit dem er seinen Namen ein zweites Mal auf die Gewinnerliste schreiben könnte.

Mehr als der sportliche Aspekt, an dem das «R4P»-Team um Yves Matton und Jean-Marc Fortin weiter hart arbeitet, überwiegt vor allem die Zufriedenheit, einen kompletten Parcours anbieten zu können: «Der Empfang, den sie uns bereitet haben, hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Neben einer Wertungsprüfung organisieren wir auch ein Regrouping in der Nähe des Rathauses», sagt Yves Matton.

Aufgrund des relativ kurzen Zeitraums zwischen den ersten beiden Auflagen hat sich der Streckenplan nicht wesentlich verändert. «Wir haben uns entschieden, die beiden 2022 sehr beliebten Etappen Moulin de Solières und Clavier nicht zu verändern», sagt Stéphane Lhonnay, verantwortlich für Strecke und Sicherheit.

Eine weitere Neuheit dieses Tests ist die Verwendung von zwei langsamen Zonen, die die Teilnehmer genau respektieren müssen. Es ist ein bekanntes Konzept aus Gleichmäßigkeitsveranstaltungen, aber neu für Geschwindigkeitstests. «Trotz einiger Skepsis einiger Teilnehmer ist unser nicht meisterschaftsfähiger Wettbewerb die ideale Gelegenheit, neue Konzepte für die Zukunft des Rallyesports auszuprobieren», sagt Projektleiter Julien Frère.

Ein abwechslungsreiches Menü, mit einem Kurs von drei Schleifen von drei Prüfungen, für insgesamt 368,47 km, davon 105,51 gegen die Uhr! Die ersten Autos verlassen das Startpodium in der Avenue Delchambre in Huy am Sonntag, den 4. Juni, um 8 Uhr, während die Zielankunft gegen 18:30 Uhr geplant ist. auf dem Grand'Place von Huy.

Die Registrierung ist auf der Website der Organisation (www.r4p.be) oder über die neue Plattform «R4CE» möglich. Wer sich vor dem 1. Mai anmeldet, genießt ebenfalls einen Rabatt.