Gran Canaria: Starter Start für Asphalt-Ass Bonato

Yoann Bonato unterstrich seinen Status als Asphalt-Ass während einer actiongeladenen Auftaktetappe der Rally Islas Canarias, dem zweiten Saisonlauf der FIA Rallye-Europameisterschaft.

Der fliegende Franzose, im mit Michelin ausgestatteten Citroën C3 Rally2, war während der sieben Asphalt-Prüfungen über 88,72 km sensationell und erwies sich als harte Aufgabe für die ERC-Stammgäste und ihre spanischen Meisterschaftskollegen. Bonato, der beim Finale 2022 in Katalonien den ERC-Sieg erzielte, hat einen Vorsprung von 11,0 Sekunden auf Hayden Paddon, nachdem er im Laufe des Tages vier Bestzeiten erzielt hatte.

«Ich liebe definitiv meine Frau, aber ich liebe auch meine Reifen und mein Auto», sagte Bonato. «Es ist ein wirklich perfekter Tag, das Auto und die Reifen waren perfekt, Fahrer und Beifahrer sind nicht so schlecht, wir hatten einen guten Tag, bis auf die erste Prüfung am Morgen bei nassen Bedingungen. Wir sind glücklich, ein bisschen überrascht, aber ich muss so weitermachen, das ist das Wichtigste.»

Hinter dem zweitplatzierten Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2), Tabellenführer der FIA-Rallye-Europameisterschaft, ist Efrén Llarena Dritter, gefolgt von Andrea Nucita und Javier Pardo, wobei Iván Ares nur 0,1 Sekunden hinter Pardo liegt, nachdem die spanischen Hyundai-Fahrer auf der siebten Prüfung die Position getauscht hatten.

Mathieu Franceschi liegt bei seinem Debüt bei der Rallye Islas Canarias nur 2,0 Sekunden hinter Ares, gefolgt von Diego Ruiloba. Simone Campedelli liegt 1,0 Sekunden hinter dem ERC-Rookie auf Platz neun, gefolgt von Andrea Mabellini, der nach einer starken Leistung bei seinem ersten ERC-Einsatz auf Asphalt in einem Rally2-Auto nur 0,3 Sekunden hinter seinem italienischen Landsmann liegt.

Titelverteidiger Efrén Llarena (Team MRF Tyres), der nach seinem Unfall in der Qualifikationsphase am Donnerstag von Platz 22 gestartet war, war einer von mehreren Fahrern, die von seiner niedrigen Position auf der Straße profitierten, indem er am Steuer seines Škoda Fabia RS Rally2 auf zweiten Prüfung der schnellste der ERC-Konkurrenten war.

«Ich habe in der ersten Prüfung wie verrückt gepusht», sagte der Europameister. «Es war rutschig mit einigen feuchten Bedingungen, die Straße war sicher etwas trockener für uns, aber wir waren schneller als die Leute in unserer Nähe.»

Als drittschnellster auf WP3 führte Llarena zum Service im Estadio Gran Canaria, als eine 10-Sekunden-Strafe verhängt wurde, nachdem festgestellt wurde, dass der Spanier beim Super-Special am Donnerstag nicht der Route gefolgt war.

Im Gegensatz zu Llarena sorgte Paddons Startposition als Fünfter in seinem Pirelli-bereiften Hyundai berichtete der Neuseeländer von einem großen Vertrauensverlust, nachdem er auf einem feuchten Abschnitt etwas abgefallen war. Nachdem er daran gearbeitet hatte, das Untersteuern beim Service auszumerzen, war Paddon auf der WP 7 der drittschnellste und auf der WP 8 der schnellste von allen, eine Leistung, die er dem guten Reifenmanagement bei den steigenden Temperaturen zuschrieb.

Simon Wagner konnte den Grund für seine Formschwäche nicht nennen, der zweifache österreichische Meister beendete die erste Etappe als 16.

Mads Østbergs Bewerbung um seinen ersten ERC-Sieg im Jahr 2023 wurde zwischen den Prüfungen zwei und drei durch eine gebrochene vordere rechte Antriebswelle zunichte gemacht, während bei einem Unfall Miklós Csomós auf der WP4 ausschied und die Prüfung gestoppt wurde. Glücklicherweise blieben der aufstrebende ungarische Star und Beifahrer Attila Nagy unverletzt. Martin László wurde durch ein Problem mit hoher Wassertemperatur behindert, während der mehrfache kanarische Meister Enrique Cruz durch ein nicht näher bezeichnetes mechanisches Problem verzögert wurde.