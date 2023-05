Bonato glänzt auf spanischem Asphalt

Yoann Bonato erzielt nach einer grandiosen Siegesfahrt bei der Rally Islas Canarias, der zweiten Station der Europameisterschaft (ERC), am Samstag auf der spanischen Insel Gran Canaria seinen zweiten ERC-Sieg.

Mit seinem französischen Landsmann Benjamin Boulloud als Beifahrer startete Bonato im Citroën C3 Rally2 in die zweite Etappe 11,0 Sekunden vor dem Führenden der Europameisterschaft Hayden Paddon (Hyundai i20 Rally2). Er triumphierte schließlich mit 36,9 Sekunden nach einem Tag, der von wechselhaften Wetterbedingungen dominiert wurde. Paddon baute seinen Titelvorsprung als Zweiter aus, während Titelverteidiger Efrén Llarena (Skoda Fabia RS Rally2) als Dritter (+ 52,6) ins Ziel kam.

Bonato baute seinen relativ knappen Vorsprung über Nacht auf 12,8 Sekunden aus, indem er den Auftakt am Sonntag gewann, bevor er seine Rivalen mit einem atemberaubenden Lauf durch den 27,74 Kilometer langen Moya-Valleseco-Test besiegte, der trockene, feuchte und vollständig nasse Abschnitte sowie stellenweise Nebel aufwies.

Bonatos Sieg stand nie in Zweifel. «Wir haben unser Bestes gegeben, aber das Auto und die Reifen waren auch perfekt und ich bin sehr glücklich», sagte Bonato, der im vergangenen Oktober beim Finale in Katalonien seinen ersten ERC-Sieg feierte. «Wir waren auf der ersten Runde mit dem Michelin-Reifen mittlerer Mischung unterwegs und für diese Wetter-Bedingungen war es perfekt. Bei dem Wetter weiß man nie, was passieren wird, aber wir haben heute Morgen einen Ersatzreifen mit harter Mischung genommen, weil wir wussten, dass es nur feuchte Strecken geben würde. Das war eine schöne Rallye und das macht es einfach, hier schnell zu sein. Und wenn es so ist, will man nicht, dass die Rallye aufhört, sondern die nächsten Tage weitermachen.»

Bonatos einziger offensichtlicher Grund zur Sorge war zu Beginn der achten Prüfung, als er vergaß, den Sportmodus zu aktivieren, was bedeutete, dass er anfangs nicht mit Vollgas unterwegs war, obwohl er den Fehler schnell behob und am schnellsten fuhr.

Paddons Eroberung des zweiten Platzes bedeutet, dass der mit Pirelli ausgerüstete Neuseeländer bei seinem Versuch, den Europameistertitel in der Saison zum 70-jährigen Jubiläum der ERC zu holen, weiterhin an der Spitze bleibt. «Das Schwierigste war die Reifenentscheidung, wenn das Wetter so wechselhaft ist», sagte Paddon. «Wenn du nicht auf Meisterschaftsjagd bist, kannst du bei der Reifenwahl ein Risiko eingehen, aber wir mussten alle Eventualitäten abdecken, und das bedeutete, dass es ein Kompromiss war. Wir sind auf Nummer sicher gegangen. Auf der zweiten Etappe haben wir am Vormittag viel Zeit verloren, aber um ehrlich zu sein, wir haben Yoann heute sowieso nie gejagt und waren froh, unsere Position zu halten. Das Auto war perfekt und das ist ein gutes Ergebnis.»

Llarena (Team MRF Tyres) wurde zwar auf der verregneten achten Prüfung mit den harten Mischungsreifen behindert, schlug aber den angreifenden Jan Solans (Hyundai i20 Rally2) um 5,7 Sekunden auf den letzten Podiumsplatz.

Wagner: schwacher Freitag, starker Samstag

Simon Wagner startete im Skoda Fabia RS Rally2 nach einem schwachen Freitag als 16. in die zweite Etappe. Und obwohl er mit seiner Leistung und seinem Fahrzeugsetup immer noch nicht zufrieden war, stürmte der zweifache Österreichische Meister dank einer Bestzeit auf den fünften Platz in der Endabrechnung, 5,4 Sekunden hinter Ivan Ares (Hyundai i20 Rally2).

Endstand nach 13 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Bonato/Boilloud (F), Citroën 1:55.05,8 2 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 36,9 3 Llarena/Fernandez (E), Skoda + 52,6 4 Solans/Sanjuan (E), Hyundai + 58,3 5 Ares/Pantor (E), Hyundai + 1:07,6 6 Wagner/Winter (A), Skoda + 1:13,0 7 Franceschi/Escartefique (F), Skoda + 1:24,5 8 Nukita/Pollet (I), Hyundai + 1:24,9 9 Sesks/Francis (EE), Skoda + 1:33,8 10 Suarez/Iglesias (E), Skoda + 1:39,8

