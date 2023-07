Familienausflug der Solbergs bei schwedischer Rallye 06.07.2023 - 12:38 Von Toni Hoffmann

© Solberg Der Citroèn C4 WRC von Petter Solberg

Die fünfte Runde zur Rallye-Europameisterschaft (ERC) mit dem Comeback der Rallye Südschweden, nun als «Bauhaus Royal Rally of Scandinavia» am Wochenende, wird zu einem Familienausflug der Solbergs.

Die Familie Solberg tritt beim und in Rahmen des fünften ERC-Laufes am Wochenende in Schweden massiv auf. Oliver Solberg kämpft diesmal in VW Polo GTi R5 im regulären Teilsnehmerfeld um ERC-Punkte. Sein Vater Petter, Weltmeister von 2003, nimmt zusammen mit seiner Frau Pernilla, seinem älteren Bruder Henning, seinem ehemaligen FIA-Rallye-Weltmeisterschaftskollegen Stig Blomqvist und ausgewählten anderen Starnamen der Vergangenheit an der Rally Legends, einer Demonstrationsveranstaltung, teil.



Der 48-jährige Petter Solberg wird mit seiner Mutter Tove am Steuer seines Citroën C4 WRC sitzen. Pernilla Solberg wird einen Mitsubishi Lancer fahren, während Henning Solberg zusammen mit Frau Maud als Beifahrerin in einem Toyota Celica an den Start geht. Stig Blomqvist steuert einen Audi Quattro S1, während Alister McRae, Vater von FIA Junior ERC-Star Max, den Ford Escort Mk2 von Petter Solberg pilotieren wird.



«Die Familie tritt mehr aus Spaß an und ich freue mich riesig, verkünden zu können, dass Pernilla, Henning und ich im Rahmen der Rally Legends in Aktion sein werden, wobei noch viele weitere Rallye-Legenden hinzukommen», erklärte Petter Solberg. «Es ist wirklich cool, eine Rallye in der Nähe unserer Heimatstadt zu veranstalten. Ich weiß, dass es eine großartige Show wird. Ich bin richtig aufgeregt.»



Während sich die älteren Mitglieder der Solberg-Familie im Demonstration-Modus befinden, wird der 21-jährige Oliver Solberg, der Sohn von Petter und Pernilla, an Bord eines von Toksport WRT eingesetzten Volkswagen Polo GTI R5 um Ruhm bei der 16 Prüfungen umfassenden ERC-Veranstaltung kämpfen. Der junge Schwede fuhr einen Polo, als er im Mai 2019 als 17-Jähriger bei der Rallye Liepāja der jüngste ERC-Event-Gewinner wurde.