ERC erwartet Lancia-Comeback mit offenen Armen 06.04.2024 - 15:19 Von Toni Hoffmann

© ERC Iain Campbell

Iain Campbell, Leiter der Rallye-Europameisterschaft (ERC), hat bestätigt, dass die Serie einen herzlichen Empfang bereitet, sollte Lancia in Zukunft grünes Licht für einen Ypsilon Rally2 geben.

Kontinentales Niveau wäre ein wahrscheinliches Ziel für ein potenzielles Lancia Rally2-Projekt. Die Welt des Rallyesports sehnt sich einhellig nach der Rückkehr eines Lancia im Martini-Lack. Und bei Campbell ist es nicht anders.



«Könnten Sie sich vorstellen», antwortete er auf die Frage von DirtFish, «die Unterstützung eines Werks-Lancia in der Rallye-Europameisterschaft. Natürlich müsste es in der richtigen Farbgebung sein, aber natürlich würden wir Lancia im ERC auf jeden Fall willkommen heißen. Das Erbe, das sich hinter dem Namen Lancia verbirgt, ist einfach unglaublich, es ist eine Marke, die Teil des Sports ist – genauso wie die Rallye-Europameisterschaft.»



In seiner Bestätigung, dass eine Rückkehr zum Rallyesport in Arbeit sei, machte Lancia sehr deutlich, dass es um den Sport geht – nicht um die Rallye-Weltmeisterschaft. Das heißt nicht, dass kein WRC-Programm folgen würde, und die zweite Stufe des Sports wäre vorerst die höchste Stufe.



Was den Wettbewerb angeht, könnte ERC für einen neuen Rally2-Hersteller nicht besser sein. Ein typisches Beispiel dafür ist die Rallye Ungarn nächste Woche.



Campbell fuhr fort: «Wir haben jeden Rally2-Hersteller in Ungarn vertreten. Jetzt ist Toyota bei uns, das sind sechs verschiedene Marken und 28 Rally2-Autos. Das ist ein sehr starker Saisonstart.»