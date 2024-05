Gran Canaria: Bonato sehr knapp vorne

Nach dem ersten Tag des zweiten Laufes zur Rallye-Europameisterschaft auf der spanischen Insel Gran Canaria trennten die Spitzenreiter nur drei Zehntelsekunden, Yoann Bonato vor Mathieu Farnsechi.

Vorjahressieger Yoann Bonato im Citroën C3 Rally2 und sein Landsmann Mathieu Franceschi (Skoda Fabia RS Rally2) waren nach der ersten Etappe am Freitag kaum zu trennen. Bonato und Franceschi lagen im Kampf um den Sieg bei der Rally Islas Canarias nur 0,3 Sekunden auseinander. Bis zum Reifenschaden am Toyota Yaris Rally2 lag der Spanier Alejandro Cachon kurzzeitig vorne. Der neuseeländische Titelverteidiger Hayden Paddon erreichte im Hyundai i20 Rally2 nach den sieben Asphaltprüfungen den dritten Rang (+ 12,1).

Es überrascht nicht, dass der fünfmalige französische Asphaltmeister Bonato früh das Tempo vorgab, nachdem er bereits am Donnerstag die Qualifikationsphase gewonnen hatte. Er gewann gleich am Freitagmorgen den Santa Lucía-Test und übernahm die Führung, stieß dann aber unmittelbar danach auf starken Widerstand von Cachón, dessen Marsch an die Front war gebieterisch: Er gewann die Morgenpässe von Tejeda und Gáldar, wobei letzterer 5,5 Sekunden vor seinem nächsten Rivalen lag. Doch nach dem zweiten Lauf von Santa Lucía stürzte der Fahrer von Toyota Spain in der Rangliste ab, erlitt einen Reifenschaden vorne rechts, der sich direkt an der Ziellinie auflöste, und verlor 40 Sekunden.

Damit mussten Bonato und Franceschi, der in der ERC-Fahrerwertung hinter dem abwesenden Simone Tempestini Zweiter ist, um den ersten Platz kämpfen. Franceschi schlug schließlich auf der letzten Etappe des Tages zurück und schlug Bonato um 1,7 Sekunden, wodurch der Vorsprung auf 0,3 Sekunden verkürzt wurde. Diego Ruiloba, in seiner zweiten Saison auf Rally2-Niveau mit Citroën Spanien, war am Freitag dem amtierenden Champion Hayden Paddon dicht auf den Fersen und kämpfte um den letzten Podiumsplatz.

Keiner von beiden war so schnell wie Miklós Csomós, der bei der Saisoneröffnungsrallye Ungarn gleich am Freitagmorgen den dritten Platz belegte. Doch seine Rallye endete auf der vierten Prüfung, als er bei hoher Geschwindigkeit gegen die Wand eines Hauses prallte. Sowohl Csomós als auch Beifahrer Attila Nagy wurden zur vorsorglichen Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Paddon hatte auf der Vormittagsrunde zunächst Probleme mit dem Handling seines Hyundai i20 N Rally2: «Sobald ich Gas geben will, habe ich überhaupt kein Vorderrad mehr», sagte Paddon nach dem ersten Etappendurchgang. «Es ist ein Balanceakt, alles reibungslos zu gestalten.» Aber am Nachmittag hatte Paddon einige dieser Krankheiten geheilt. Sein Lauf auf Gáldar 2 verschaffte endlich etwas Luft zwischen ihm und Ruiloba und überholte den amtierenden Juniorenmeister der spanischen Supermeisterschaft um 4,6 Sekunden.

José Suárez legte nachmittags einen Anstoß, um die Bestenliste zu erklimmen, und kletterte auf den letzten drei Etappen am Freitag vom neunten auf den fünften Platz. Sein Vorsprung über Nacht auf den führenden Ford Fiesta Rally2 von Jon Armstrong beträgt lediglich 1,3 Sekunden.

Dieser Aufstieg von Suárez in der Bestenliste wurde durch einige Faktoren begünstigt: Cachons Reifenschaden war einer, Miko Marczyks Probleme mit dem Nachlassen der Bremse an seinem Skoda Fabia RS Rally2 ein weiterer und schließlich hatte Mads Østberg Mühe, mit seinem neuen Reifen am Citroën C3 Rally2 zurechtzukommen. Obwohl der ehemalige WRC2-Champion mit dem C3 Rally2 bestens vertraut ist, fuhr er ihn zum ersten Mal mit Michelin-Reifen auf Asphalt, an den er sich anfangs nur schwer gewöhnen konnte.

Østbergs Tempo verbesserte sich am Nachmittag, aber er lag immer noch auf dem siebten Platz und ärgerte sich irgendwann darüber, dass er «wie meine Großmutter» fuhr. m Ende des Tages sagte er: «Das ist nicht gut. Was können wir tun?» Auch auf der letzten Etappe des Tages kam es zu einer Art Beinaheunfall mit Wildtieren. «Wenigstens haben wir den Hund auf der Piste gerettet, weil er mitten auf der Straße war», fügte Østberg hinzu, «Okay, das hat uns gekostet, ein paar Sekunden, aber der Hund lebt. Das ist das Gute an heute.»

Lokalmatador Luis Monzón, der in Las Palmas, der Gastgeberstadt der Rallye, geboren wurde, gilt auf der Insel, die er immer noch seine Heimat nennt, stets als Favorit auf den Sieg. Aber seine Rallye endete vor der aller anderen: Er stürzte am Donnerstagabend beim Eröffnungs-Superspecial und prallte gegen einen Betonblock im Basketballstadion von CB Gran Canaria. Durch diesen Aufprall wurde das linke Hinterrad seines Citroën abgerissen und während er die Ziellinie erreichte, schied er aus der Rallye aus.

Der dreifache österreichische Champion Simon Wagner beendete nach einigen Bremsproblemen am Skoda Fabia RS auf dem 14. Rang (+ 39,2). «Abgesehen von den Bremsproblemen am Vormittag war der Tag ziemlich okay», meinte Wagner.

Sein nationaler Rivale und Markenkollege Hermann Neubauer notierte den 20. Tagesplatz (+ 1:34,4). Neubauer meinte: «Für mich war der Tag ziemlich hart. Ich bin sieben Jahre nicht mehr in der Europameisterschaft gestartet. Die Jungs vor mir fuhren wie in der Hölle.»

Nur 2,6 Sekunden hinter ihm rangierte der beste Deutsche Albert von Thurn und Taxis in einem weiteren Skoda. Den 30. Gesamtrang (+ 5:27,5) notierte der ADAC-Opel-Junior Timo Schulz. Seine Interimsführung in der Junior-Wertung musste er an den Schweden Mille Johansson (Opel Corsa Rally4) um 21,1 Sekunden abtreten. 19,6 Sekunden hinter seinem schwedischen Teamkollegen Calle Carlsberg rangierte er in der Junior-Kategorie auf dem dritten Platz.