Gran Canaria: Bonato knapp vor Franceschi

Französischer Doppelsieg auf den Kanaren, Schauplatz des zweiten Laufes zur Rallye-Europameisterschaft, Yoann Bonato wiederholt seinen Vorjahressieg sehr knapp vor Mathieu Franceschi.

Yoann Bonato und Benjamin Boulloud, Gewinner des letzten Jahres, errangen auf den Kanaren den zweiten Triumph in Folge. Am Steuer ihres Citroën C3 Rally2 konnte die französische Crew ihren Landsmann Mathieu Franceschi (Skoda Fabia RS Rally2) kontrollieren, der auf dem Asphalt große Fortschritte machte und in der Meisterschaft starke Leistungen zeigte.

Obwohl die Kanarischen Inseln nicht die Veranstaltung sind, die das größte Spektakel auf den Straßen bietet, war es in der Wertung lebhafter, da die beiden Rally2 an der Spitze aneinandergeklebt schienen. Nach der ersten Etappe, bei der der Abstand zwischen Yoann Bonato und Mathieu Franceschi nie mehr als 1,7 Zoll betrug, war der zweite Tag vielversprechend. Die beiden Franzosen hatten sich an der Spitze isoliert. Bonato hatte am Samstag beim Start einen Vorsprung von 0,3 auf Franceschi.

Am zweiten Tag standen sechs Wertungsprüfungen mit jeweils 97,22 km auf Zeit auf dem Programm, und von Anfang an machte Bonato seine Absichten deutlich. Der mehrfache französische Meister lobte die Qualitäten seines Citroen und seiner Michelin-Reifen und baute seine knappe Führung auf den 9,41 km des ersten Abschnitts auf nur 1,3 Sekunden aus. Im längsten Abschnitt der Rallye machte er einen entscheidenden Schritt in Richtung Sieg. Am Ende der 27,70 km von Moya-Valleseco, der vorletzten Prüfung, lag Bonato 4,2 Sekunden vor Franceschi. Da sich Bonato lieber auf die Meisterschaft konzentrierte, kehrte er mit einem Vorsprung von 6,9 Sekunden in den Servicepark zurück.

Während der Nachmittagsrunde sagte Franceschi, dass er nicht mehr den Sieg anstrebe, glich die Hälfte seines Rückstands aus und erschien mit nur 3,7 Sekunden vor Schluss auf der Power Stage. Bonato schien sich aber keine größeren Sorgen zu machen und er hatte Recht. Es gelang ihm, einen Vorsprung von 2,8 Sekunden zu halten und seinen zweiten Erfolg auf den Kanarischen Inseln zu erzielen. Indem er zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium stand und die schlechten Leistungen der anderen Titelkandidaten ausnutzte, übernahm nun Franceschi die Führung in der Meisterschaft.

Nach einem erbitterten Kampf gelang es Alejandro Cachon im Toyota GR Yaris Rally2, sich gegen seine Landsleute Diego Ruiloba (Citroën C3 Rally2) und José Suarez (Skoda Fabia RS Rally2) durchzusetzen und den dritten Platz (+ 29,7) zu erringen und gleichzeitig die spanische Runde zu gewinnen. Der neuseeländische Titelverteidiger Hayden Paddon erreichte diesmal im Hyundai i20 N Rally2 mit einem Rückstand von 40,9 Sekunden den sechsten Rang.

Nach seinen Bremsproblemen am Skoda Fabia RS Rally2 und einem beherzten Kampf am Samstag stieg der dreifache Österreichische Champion Simon Wagner zum zehnten Platz (+ 1:17,7) auf. Sein nationaler Rivale und Markenkollege Hermann Neubauer wurde auf dem 16. Rang (+ 2:59,2) notiert.

Bester Deutscher war Albert von Thurn und Taxis, erstmals mit Frank Christian als Beifahrer im Skoda Fabia RS Rally2. Er wurde auf dem 19. Platz (+ 3:22,8) geführt.

Nach einem von ADAC Opel-Junior Timo Schulz dominierten Start ins Rennen übernahm Mille Johansson nach SS4 die Leitung des ERC Junior und hatte nie wieder Probleme. Er gewann vor den anderen Schweden Calle Carlberg und Schulz, alle Opel Corsa Rally4.

Endstand nach 13 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Bonato/Boulloud (F), Citroën 1:57:18,8 2 Franceschi/Malfoy (F), Skoda + 2,8 3 Cachon/Rozada (E), Toyota + 29,7 4 Ruiloba/Vela (E), Citroën + 32,4 5 Suarez/Iglesias (E), Skoda + 35,3 6 Paddon/Kennard (NZ), Hyundai + 40,9 7 Armstrong/Treacy (IRL), Ford + 59,1 8 Östberg/Barth (NS), Citroën + 1:01,1 9 Lemes/Penate (E), Citroën + 1:12,8 10 Wagner/Simon (A), Skoda + 1:17,7

ERC-Punktestand