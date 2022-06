Michi Walkner stark: «Vor Carl’s Dinner war ich tot»

Eineinhalb Stunden lag Michael Walkner beim Red Bull Erzbergrodeo auf dem zweiten Platz, die österreichischen Fans träumten bereits vom Podium. Dann brach der GASGAS-Pilot ein – und schlug sich dennoch hervorragend.

Es beim Erzbergrodeo ins Ziel zu schaffen, ist wie ein Ritterschlag für Enduro-Fahrer – schon fast eine Heiligsprechung. Denn die 35 km lange Strecke am eisernen Berg verlangte den knapp 1200 Teilnehmern auch dieses Jahr alles ab, nur acht von ihnen schafften es innerhalb der vier Stunden Rennzeit ins Ziel.



Als Siebter durfte sich der 24-jährige Michael Walkner feiern lassen, nach 3 Stunden und 40 Minuten Fahrzeit nahm ihn Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch zusammen mit Mama Andrea in Empfang.

Bis zu Checkpoint 20 von 27 lag Walkner hinter dem überragenden Manuel Lettenbichler (KTM) auf dem zweiten Platz, dann kam das mehrere Hundert Meter lange Geröllfeld «Carl’s Dinner» mit großen Felsbrocken, in dem exzellente Trial-Qualitäten gefragt sind.



Lettenbichler kreuzte Checkpoint 21 nach 1:29 Stunden, Walkner kam elf Minuten später und als Dritter an. Bis ins Ziel erhöhte sich der Rückstand des Österreichers noch auf über 41 Minuten, er fiel bis auf Position 7 zurück.

Dennoch war Walkners Leistung beeindruckend. «Als ich hinter Lettenbichler lag war ich so motiviert, dass ich immer mehr gepusht habe», erzählte der GASGAS-Pilot. «Das war zu viel, als ich zu Carl’s Dinner kam, war ich schon fast tot. Ich strauchelte die ganze Sektion hindurch, ich habe zu schnell begonnen. Trotzdem bin ich sehr glücklich, dass mir so ein gutes Ergebnis gelang. Das Red Bull Erzbergrodeo ist mein Heimrennen, das war unglaublich. Ich fühle mich immer besser auf dem Motorrad, nur körperlich muss ich noch fitter werden. Wenn mir das gelingt, werde ich es auch bald aufs Podium schaffen. Erfahrung zählt am Erzberg viel, ich war jetzt das vierte Mal dabei. Ich habe alles gegeben, was in mehr steckt. Mehr kann ich nicht tun, deswegen muss ich zufrieden sein.»



Das Erzbergrodeo war der dritte von acht Events zur Hard-Enduro-WM 2022, Walkner liegt derzeit auf dem achten Gesamtrang.

Ergebnisse Red Bull Erzbergrodeo:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 2:58,51Stunden

2. Mario Roman (E, Sherco), 3:02,17

3. Trystan Hart (CND, KTM), 3:11,53

4. Billy Bolt (GB, Husqvarna), 3:18,25

5. Alfredo Gomez (E, GASGAS), 3:20,30

6. Michael Walkner (A, GAGGAS), 3:40,32

7. Wade Young (ZA, Sherco), 3:55,13

8. Matthew Green (ZA, KTM), 3:55,54



WM-Stand nach 3 von 8 Events: 1. Billy Bolt (Husqvarna), 45 Punkte. 2. Mario Roman (Sherco), 43. 3. Manuel Lettenbichler (KTM), 40. 4. Graham Jarvis (Husqvarna), 37. 5. Teodor Kabakchiev (KTM), 35. 6. Alfredo Gomez (GASGAS), 33. 7. Wade Young (Sherco), 32. 8. Michael Walkner (GASGAS), 29. 9. David Cyprian (KTM), 16. 10. Matthew Green (KTM), 16.