Lettenbichler gewinnt Quali beim Hixpania souverän

Manuel Lettenbichler (KTM) schickte ein deutliches Signal an die Konkurrenz und gewann die Qualifikation beim Hixspania am Samstag mit einem Abstand von 9 Minuten und 33 Sekunden auf den Zweitplatzierten Trystan Hart.

Am Freitagabend hatte Alfredo Gomez den SuperEnduro-Lauf, in dem die Startreihenfolge für den Samstag ermittelt wurde, in einem packenden Kampf vor Tausenden frenetischen Zuschauern in der Innenstadt von Aguilar de Campoo für sich entscheiden können. Lettenbichler wurde Zweiter und die Legende Taddy Blazusiak (PL, GASGAS) Dritter.

Lettenbichler war früh in Führung gegangen, machte dann aber in der zweiten Runde einen Fehler und fiel auf den 10. Platz zurück. In der Manier eines Champions kämpfte er sich auf den zweiten Platz vor und war mit dem Ergebnis zufrieden: «Im Semifinale hatte ich einen guten Kampf mit Alfredo und konnte gewinnen. Im Finale hatte ich einen Sturz, habe aber eine solide Aufholjagd gemacht und bin glücklich, als Zweiter ins Ziel gekommen zu sein!»

Im Qualifikationsrennen am Samstag waren zwei Runden um den See direkt neben Aguilar de Campoo zu absolvieren. Lettenbichler ging zu Beginn mit drei entscheidenden Manövern viel Risiko ein, hatte Glück und legte dann an der Spitze liegend ein atemraubendes Tempo vor. Von ein paar schwierigen Passagen abgesehen war der Track eher schnell gesteckt und der Kiefersfeldener zeigte eindrucksvoll, dass er auch in schnelleren Tracks derzeit nicht zu schlagen ist. Er brauchte für die zwei Runden 2 Stunden und 34 Sekunden, distanzierte den Zweitplatzierten Trystan Hart aber um mehr als 9 Minuten.

Pech hatte Mario Roman – auf der ersten Runde hatte er ein technisches Problem mit seiner Sherco. So blieb dem Spanier nichts anderes übrig, als auf seinen Teamkollege Wade Young zu warten, der ihm seine Batterie überließ und somit sein eigenes Rennen opferte. Wie Young weiterfahren und sein Rennen beenden konnte, ist noch nicht geklärt.

Mit dem Ergebnis des Samstags wurde die Startreihenfolge für den Main-Event am Sonntag ermittelt, Acerbis Lost Road genannt. Lettenbichler wird als Erster in die 3,5 km lange Strecke gehen und die weiteren 49 Finalisten mit jeweils 5 Sekunden Abstand starten. Es ist davon auszugehen, dass die Top-Fahrer in den zweieinhalb Stunden Renndauer 10 bis 15 Runden absolvieren werden.

Gewinnt Lettenbichler dieses letzte der acht Hard-Enduro-WM-Rennen 2023, dann ist er Weltmeister. Gewinnt Mario Roman und Manuel wird maximal Dritter, dann geht der Titel an den Spanier. Das wird, nachdem der Protest gegen die Romaniacs-Wertung aus den Köpfen ist, der heiße Titelkampf, den sich alle erhofft haben.

Manuel Lettenbichler: «Beim Start sind Mario und Taddy vor mir leicht kollidiert und ich bin erst hinter ihnen hängengeblieben. Zudem hatte es am Anfang mächtig viel Staub und man hat nichts sehen können. Dann habe ich mit drei ziemlich riskanten Manövern an Alfredo, Dominik Olszowy und Teo Kabakchiev vorbeiziehen können. Ich wollte aus dem Staub raus und vor den schwierigen Passagen in Führung liegen. Das war ein bisschen über dem Limit, hat glücklicherweise aber geklappt. Die erste Runde war ziemlich rutschig, aber ich hatte einen guten Fluss und den Vorsprung auf der zweiten Runde sogar noch etwas ausbauen können. Am Sonntag starte ich als Erster, das war das Ziel.»

Trystan Hart: «Ich bin mit dem zweiten Platz zufrieden. Vor den schwierigen Passagen war ich an siebter Position und es gab zunächst wenig Möglichkeiten zum Überholen, das war ein ziemliches Chaos. Dann habe ich noch meine Brille verloren, was die Sache mit dem Überholen nicht einfacher machte.»

Mario Roman: «Das war ein harter Tag für mich. Ich war am Anfang gut unterwegs, war Zweiter hinter Manuel, aber dann ist mein Bike stehengeblieben. Die Stromversorgung hat versagt. Ich musste auf Wade warten und er hat mir seine Batterie gegeben, damit ich weiterfahren konnte. Im Service-Point habe ich zur Sicherheit eine Ersatzbatterie mitgenommen und eine halbe Stunde später blieb das Bike wieder stehen. Also musste ich wieder tauschen und bin froh, ins Ziel gekommen zu sein. Ich bin Wade extrem dankbar, er hat sein Rennen für mich aufgegeben, das werde ich ihm nie vergessen. Am Sonntag habe ich nichts zu verlieren und werde alles geben, um den Rückstand durch die späte Startposition aufzuholen.»

Provisorisches Resultat Qualifikationsrennen Hixpania:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 2 Stunden 34 Minuten 48 Sekunden

2. Trystan Hart (KTM), 2:44:22,3

3. Alfredo Gomez (GASGAS), 2:44:56,2

4. Sonny Goggia (KTM), 2:47:35,8

5. Dominik Olszowy (GASGAS), 2:50:12,1

6. Graham Jarvis (Husqvarna), 2:51:03,4

7. Michael Walkner (GASGAS), 2:51:08,0

8. Matthew Green (KTM), 2:51:42,4

9. David Cyprian (KTM), 2:52:53,6

10. Taddy Blazusiak (GASGAS), 2:53:32,8