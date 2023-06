Erzbergrodeo Thema bei «Sport und Talk» (ServusTV)

TV-Tipp: Kurz vor dem Red Bull Erzbergrodeo ist bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag, 5. Juni unter anderen Hard-Enduro-Pilot Michael Walkner zu Gast.

ServusTV sendet am Montag ab 21.10 Uhr in Österreich «Sport und Talk aus dem Hangar-7», in Deutschland und der Schweiz wird die Sendung ab 23.10 Uhr gezeigt. Die Schwerpunkte liegen diese Woche auf Extremsport und Fußball.

Zum 27. Mal messen sich beim Erzbergrodeo vom 8. bis 11. Juni die besten Hard-Enduro-Fahrer der Welt auf eigentlich unüberwindlichem Geläuf. Bezeichnend: Von knapp 2000 Startern sehen in der Regel nur rund 20 die Ziellinie in der vorgeschriebenen Zeit.

Den Kampf gegen die Uhr kennt auch Paul Guschlbauer bestens. Sein Element sind die bewegten Lüfte entlang des Alpenhauptkammes. Bei den Red Bull X-Alps sind Körper und Geist mehrere Tage auf das Äußerste gefordert.

Außerdem analysieren Martin Hinteregger und Béla Réthy das DFB-Pokal-Endspiel und blicken auf das Champions-League-Finale am Samstag voraus.

Moderation: Christian Brugger



Die Themen:

Extremsport: Erzbergrodeo und Red Bull X-Alps

Fußball: Nationale und europäische Pokalfinali



Die Gäste:

Michael Walkner (Hard-Enduro-Pilot)

Paul Guschlbauer (3 Podestplätze Red Bull X-Alps)

Martin Hinteregger (67 Länderspiele, Europa-League-Sieger 2022)

Béla Réthy (ehemaliger ZDF-Kommentator)