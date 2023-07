Romaniacs, Tag 3: Lettenbichler am härtesten Tag vorn

Der dritte Offroad-Tag der Red Bull Romaniacs war der bislang härteste für die Gold-Klasse. Auf den Signature-Abschnitten kamen alle Fahrer technisch und konditionell an ihre Grenzen.

Zumindest das Wetter war gnädig und ließ die Tracks bei blauem Himmel trocken und griffig. Durch das Unwetter an Tag 1 waren die Zeitabstände in der Gesamtwertung noch immer sehr groß, sodass es für einige Fahrer viel aufzuholen galt: Mani Lettenbichler (KTM) lag nach dem zweiten Offroad-Tag 37 Minuten und 47 Sekunden vor Trystan Hart (KTM) auf Rang 2.

Alle starteten mit hohem Tempo in den Tag, bis es am Klassiker «Brother of K2» in die dritte LIVEmaniacs-Sektion ging. Steile Hänge mit Zick-Zack-Kehren, Felskanten und schmale Grate erwarteten sie, doch auch dort kamen die Fahrer gut durch. Mani Lettenbichler scheint bei den diesjährigen Red Bull Romaniacs in einer eigenen Liga zu fahren: Am dritten Tag in Folge fuhr er vorneweg und blieb an der Spitze der Gold-Fahrer. Auch in der LIVEmaniacs-Sektion schaffte er es, die beste Zeit einzufahren. Teo Kabakchiev (Econt) holte sich am Donnerstag den Tagessieg und wusste, dass er zeitlich trotzdem noch aufholen musste, um seinen fünften Gesamtrang zu verbessern. Billy Bolt (Husqvarna) sah eine Chance aufs Podium zu fahren und gab alles. Als Drittschnellster kam er aus den LIVEmaniacs und blieb Kabakchiev auf den Fersen, der das Tempo vorgab.

Im Laufe des Tages und noch vor dem Servicepunkt wurden die Fahrer regelrecht bombardiert mit steilen, technischen Auffahrten. In der Signature-Sektion «No Sex» mit ihren fiesen Felswänden und der steilen Auffahrt danach wurde es interessant: Kabakchiev konnte zu Lettenbichler aufschließen, während Bolt wertvolle Zeit verlor.

Mario Roman (E) war entschlossen, die Zeit wieder gutzumachen, die er durch technische Probleme an Tag 1 und 2 verlor und zeigte seinen Kampfgeist bereits mit der zweitschnellsten Zeit in den LIVEmaniacs. Die technischen Sektionen liegen ihm besonders – diesen Vorteil nutzte er und erreichte den Servicepunkt als Zweiter in den Zeiten. Michael Walkner (GASGAS) zeigte sich extrem stark, ließ Wade Young (Sherco) den ganzen Morgen über nicht aus den Augen und schaffte es schließlich, sich in den endlosen technischen Sektionen vor dem Service an ihm und Bolt vorbeizuarbeiten.

In der Gesamtwertung hält Lettenbichler die Führung, gefolgt von Trystan Hart und Billy Bolt. Kabakchiev liegt jetzt weniger als fünf Minuten hinter Bolt.

Ergebnisse Red Bull Romaniacs 2023, Offroad-Tag 3 (28. Juli):

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 5h 39m 30s

2. Teo Kabakchiev (BG, Econt), 5h 53m 54s

3. Mario Roman (E, Sherco), 5h 59m 42s

4. Trystan Hart (CND, KTM), 5h 59m 47s



Die kompletten Ergebnislisten sind hier verfügbar