Red Bull Romaniacs: Billy Bolt siegt im Prolog

Der britische Husqvarna-Werksfahrer Billy Bolt gewann den Prolog bei der 22. Auflage der legendären Red Bull Romaniacs in Sibiu vor Mitch Brightmore (GASGAS) und Manuel Lettenbichler (KTM).

Erwartungsgemäß holte sich der vierfache SuperEnduro-Weltmeister Billy Bolt nach 10 Runden den Sieg auf der Strecke des In-City Prologs der Red Bull Romaniacs im Stadtzentrum der Metropole in Siebenbürgen, der geografischen Mitte Rumäniens. Vom Start an ließ der Brite, der in Rumänien erstmals seit längerer Zeit verletzungsfrei antrat, keinen Zweifel daran, dass er das Rennen vor Tausenden von Zuschauern dominieren würde. Schnell baute er einen soliden Vorsprung auf, der zu keiner Zeit gefährdet war.

Auf der vergleichsweisen flüssigen Strecke lieferten sich der junge Mitch Brightmore und Manuel Lettenbichler einen harten Kampf. Brightmore konnte sich dann etwas absetzen und Lettenbichler konzentrierte sich auf die Absicherung von Platz 3. Da die Romaniacs in diesem Jahr nicht im Kalender der FIM-Hard-Enduro-WM sind, ging es im Prolog nicht um WM-Punkte, sondern um die Verteilung der Startplätze für den ersten von vier Offroad-Renntagen am Mittwoch. Bolt kann sich nun als Sieger des Prologs seinen Startplatz für den ersten Offraod-Renntag aussuchen – ein großer Vorteil, denn die Strecke als Erster zu eröffnen, ist bei den Romaniacs eher nachteilig, denn die nachfolgenden können der Spur der ersten Fahrer folgen.

Teodor Kabakchiev (Sherco), Mario Roman (Sherco) und Alfredo Gomez (Beta) belegten die Plätze 3 bis 6 und die deutschen Nachwuchstalente Felix Bähker (Beta) sowie Lenny Geretzky (Sherco) reihten sich auf den durchaus respektablen Plätzen 11 und 13 ein.

Die Offroad-Tage der Romaniacs werden mit GPS-Geräten im Rallye-Modus navigiert. Zwar werden mit Plastikbändern zusätzliche Orientierungen gegeben, aber verbindlich sind die GPS-Tracks und sämtliche Geräte werden nach jedem Tag ausgewertet, um zu überprüfen, ob die Fahrer sich an die Tracks gehalten haben.

Lettenbichler geht als klarer Favorit in die Offroad-Tage. Der Ausnahmefahrer aus Bayern konnte die Romaniacs bereits fünfmal gewinnen. Nur die Legende Graham Jarvis hat mit sieben Siegen mehr auf dem Konto. Auf dem ersten Tag liegen für die Fahrer der Gold-Klasse am Mittwoch 121 km an. Es stehen knackige Passagen wie «Pandorra», «Skydive» und «Bedtime Alarm» auf dem Programm. Kurz vor dem Ziel des ersten Tages werden die Fahrer die «LiveManiacs»-Sektion fahren, die live im Internet übertragen wird.

Billy Bolt: «Das war ein guter Start, ich habe kaum Fehler gemacht und es geschafft, in Führung zu bleiben. Es ist wirklich heiß hier und das hat es ziemlich schwierig gemacht, aber es gab glücklicherweise nicht viel Verkehr auf den Runden. Ich habe mir eigentlich mehr Druck gemacht, als notwendig gewesen wäre, aber ich weiß, dass die Jungs in der Disziplin alles geben, um mich zu schlagen. 2022 und letztes Jahr konnte ich hier nicht dabei sein. Ich habe ein paar Wochen gut trainieren können und freue mich nun auf die Berge.»

Mitch Brightmore: «Bislang habe ich mir bei den Romaniacs Prologen gerne mal weh getan und so bin ich froh, diesmal heil angekommen zu sein. Ich habe erst mit Mani zu tun gehabt, konnte dann aber mein Tempo gehen und Billy war eh schon weg. Also konnte ich mich darauf konzentrieren, einen guten Startplatz für morgen zu sichern.»

Manuel Lettenbichler: «Das war ein gutes Rennen. Ich habe zu Beginn mit Mitch einen ordentlichen Kampf gehabt und habe dann einfach versucht, meinen dritten Platz abzusichern. Ich habe mich gut gefühlt. Der Track heute war tatsächlich flüssiger als sonst, was für die Fahrer aller Klassen gut gewesen ist. Ich glaube, wir haben hier eine gute Show geliefert und freue mich auf die Berge und Wälder in den nächsten Tagen!»

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Prolog (Top-10):

1. Billy Bolt (GB, Husqvarna) 11 Minuten 31 Sekunden 760 Hundertstel

2. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +20 Sekunden

3. Manuel Lettenbichler (D, KTM), +40 Sekunden

4. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +1 Minute

5. Mario Roman (E, Sherco), +1:10

6. Alfredo Gomez (E, Beta), +1:20

7. Sonny Goggia (I, KTM), +1:30

8. Michael Walkner (A, GASGAS), +1:40

9. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +1:50

10. James Robert Allen (GB, GASGAS) +2:00