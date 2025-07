Manuel Lettenbichler gewinnt auch den zweiten Offroad-Renntag bei den Red Bull Romaniacs vor Billy Bolt und Mario Roman. In der Gesamtwertung führt der Bayer nun mit knapp 17 Minuten Vorsprung auf Bolt.

Red Bull Romaniacs: Manuel Lettenbichler souverän

Der Spanier Mario Roman hatte sich am zweiten Offroad-Renntag auf seiner Sherco auf der 183 km langen Marathon-Strecke einiges vorgenommen, er war auf der für Romaniacs-Verhältnisse vergleichsweise flüssigen Streckenführung anfangs sehr schnell unterwegs und lieferte in den Checkpoints einige Bestzeiten. In der technisch wohl anspruchsvollsten Sektion, die wiederum live im Internet übertragen wurde, war Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) jedoch wieder in einer eigenen Klasse unterwegs. Billy Bolt drehte bei den letzten beiden Checkpoints nochmals ordentlich am Gashahn und kam auf seiner Husqvarna letztlich dennoch mit achteinhalb Minuten Rückstand auf Lettenbichler ins Ziel. Roman verlor auf diesen letzten beiden Sektionen fast 18 Minuten auf Bolts Bestzeit und überquerte die Ziellinie als Drittbester.

Im Service Point am Donnerstag wurden die Bikes mit neuen Reifen und Mousse versorgt und von den Mechaniker-Teams kontrolliert, denn am Ende der Marathon-Etappe müssen die Fahrer ihre Arbeitsgeräte ohne ihre Teams selbst versorgen und können nur mit dem Material arbeiten, das sie selbst dabei haben. Reifenwechsel und dergleichen sind somit ausgeschlossen und können erst wieder am dritten Renntag am Freitag am Service Point vorgenommen werden. Lettenbichler war im Ziel mit dem Zustand seiner KTM sehr zufrieden.

Das 20-jährige deutsche Nachwuchstalent Felix Bähker aus dem Nachwuchsteam von Alfredo Gomez zeigte mit dem 9. Platz in der Tageswertung eine herausragende Leistung. Er reihte sich mit seiner Beta direkt hinter der um 30 Jahre älteren Legende Graham Jarvis ein, der im Ziel eine knappe Stunde Rückstand auf Lettenbichler hatte. Bähker rückte auch in der Gesamtwertung auf den neunten Platz vor.

Der anstehende 3. Renntag wird von den Organisatoren um Mastermind Martin Freinademetz zwar als eher einfach eingestuft, hat mit insgesamt 181 km aber eine ausgesprochen lange Distanz. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Realität im Vergleich zur Ankündigung oft eine völlig andere ist. Lettenbichler wird Fehler vermeiden, seinen Vorsprung in den vierten und letzten Tag absichern und wenn möglich vergrößern. Der Druck liegt nun aber bei seinen Kontrahenten und die Charakteristik der Strecke wird Piloten wie Bolt und Kabakchiev die Möglichkeit bieten, zumindest etwas Zeit gutmachen zu können.

Manuel Lettenbichler: «Der Tag heute war für alle schneller und technisch nicht so anspruchsvoll. Daher konnte ich meine Karten nicht so dramatisch spielen, aber ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Alle waren mächtig schnell unterwegs und es gab auch keinen Raum für Fehler. Heute war es noch heißer als gestern. Zu Anfang hat Mario richtig gut abgeliefert und ich freue mich für ihn, dass er das hier so zeigen kann. Mit dem Bike werde ich nicht viel zu tun haben, außer es ein bisschen sauber machen und die Schrauben checken. Morgen wird es keine Möglichkeit geben, die Energie zu sparen, weil alle alles geben.»

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Offroad-Renntag 2 von 4 (Top-10):

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 4 Stunden 35 Minuten 56 Sekunden

2. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +8:28 min

3. Mario Roman (E, Sherco), +18:45

4. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +20:04

5. Michael Walkner (A, GASGAS), +34:47

6. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +43:01

7. Francesc Moret Clota (E, KTM), +52:51

8. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +57:18

9. Felix Bähker (D, Beta), +1:05,03 h

10. Sonny Goggia (I, KTM), +1:37,12

Gesamtwertung nach 2 von 4 Offroad-Renntagen (Top-10):

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 10 Stunden 32 Minuten 54 Sekunden

2. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +16:48 min

3. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +27:23

4. Mario Roman (E, Sherco), +31:31

5. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +42:50

6. Michael Walkner (A, GASGAS), +1:41,44

7. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +1:57,27

8. Francesc Moret Clota (E, KTM), +2:27,48

9. Felix Bähker (D, Beta), +2:56:36

10. Matthew Green (ZAF, KTM), +3:29:45