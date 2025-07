Romaniacs, Renntag 3: Bolt siegt vor Lettenbichler

Der Brite Billy Bolt gewann den dritten von vier Offroad-Renntagen bei der 22. Ausgabe der Red Bull Romaniacs und war im Ziel gut 3 Minuten schneller als Manuel Lettenbichler. Mario Roman wurde Dritter.

Wie am Donnerstag bereits abzusehen war, war der dritte Tag bei den Red Bull Romaniacs mit 181 km zwar lang, aber technisch weniger anspruchsvoll, sodass Fahrer wie Billy Bolt ihr Stärken ausspielen konnten. Bolt und Manuel Lettenbichler lieferten sich gleich zu Beginn einen engen Kampf, in dem Bolt seine Fähigkeiten in schnellerem Gelände ausspielte und Lettenbichler distanzieren konnte. Doch auch in der technischen Sektion der LIVEmaniacs lieferte Billy auf seiner Husqvarna eine exzellente Leistung und war mit Manuel auf Augenhöhe.

Der Bulgare Teo Kabakchiev hatte relativ früh am Tag einen kapitalen Crash, bei dem er sich den Arm brach und aus dem Rennen ausschied. Sein spanischer Sherco-Teamkollege Mario Roman war bei dem Crash unmittelbar hinter Teo und versorgte ihn – diese Zeit wurde ihm nach dem Rennen gutgeschrieben. Roman hatte in der zweiten Hälfte des Renntages am Donnerstag einen massiven Energieabfall zu beklagen und viel Zeit verloren. Trotz anhaltender körperlicher Probleme zeigte der Spanier heute eine beeindruckende Leistung und beendete den Tag mit einem Rückstand von gut 13 Minuten auf Billy Bolt.

Rookie Felix Bähker (Beta) bestätigte seine exzellente Form und beendete den Tag auf dem 7. Platz, verbessert sich in der Gesamtwertung vom 9. auf den 8. Rang. Sein junger Landsmann Lenny Geretzky (Sherco) hatte in den ersten beiden Tagen sowohl ein technisches Problem als auch einen heftigen Sturz, ist aber im Rennen geblieben.

Nach dem dritten von vier Offroad-Renntagen hat Lettenbichler in der Gesamtwertung nun einen Vorsprung von 13 Minuten und 46 Sekunden auf Bolt. Das mutet zwar wie ein komfortables Polster an, aber auf einer Hard-Enduro-Rallye kann vieles passieren, was auch einen solchen Vorsprung schnell dahin schmelzen lassen kann. Lettenbichler wird sich am Samstag wieder in «seinem» Element befinden, doch Bolt wird alles versuchen, um Manuels vierten Gesamtsieg in Folge und den sechsten Sieg insgesamt zu verhindern. Es bleibt also bis zum legendären Hillclimb im Ziel der Romaniacs spannend. Mario Roman ist mit gut 41 Minuten ausserhalb der Schlagdistanz, wird aber alles geben, um besonders Bolt in dem technisch sicherlich äußerst anspruchsvollen Terrain noch gefährlich zu werden.

Billy Bolt: «Den Tag gewonnen zu haben, fühlt sich sehr gut an. Ich hatte heute eigentlich den gleichen Plan wie in den Tagen zuvor: Mein Tempo zu fahren und größere Fehler zu vermeiden, denn in der Vergangenheit haben diese mir die guten Resultate verhagelt. Die Liaison und die Wartezeit heute waren schon eine Herausforderung. Aber schwierig waren in den Tagen immer die LIVEmaniacs-Sektionen, weil die für mich alle neu waren und die anderen sie schon von den Jahren zuvor zumindest etwas kannten. Ich bin froh, dass ich heute dort an Mani dranbleiben konnte.»

Manuel Lettenbichler: «Billy und ich hatten schon vor dem Service Point einen engen Fight. Danach waren es nur noch um die 20 km, aber das Tempo, das Billy vorgelegt hat, war schon extrem hoch. Ich bin froh, jetzt im Ziel zu sein. Heute fühle ich mich besser als am ersten Tag, sowohl mental als auch körperlich. Morgen wird es viele Auffahrten geben. Das ist meine Stärke und da werde ich alles geben.»

Mario Roman: «Teos Crash heute war wirklich übel, ich bin eine Weile bei ihm geblieben und er hat sich den Arm gebrochen. Nach dem Crash von Teo dachte ich, dass ich wohl eine Stunde Rückstand habe und ließ es dann ruhiger angehen, um etwas zu regenerieren. Auch weil ich diese Woche schon die ganze Zeit krank bin. Danach habe ich dann alles gegeben, um noch etwas Zeit gutzumachen. Die Hitze hat mir nur in den LIVEmaniacs etwas zu schaffen gemacht. Morgen wird das erste Ziel sein, das Podium zu sichern und das zweite, den Tag zu gewinnen.»

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Offroad-Renntag 3 von 4 (Top-10):

1. Billy Bolt (GB, Husqvarna), 6 Stunden 11 Minuten 32 Sekunden +8:28 min

2. Manuel Lettenbichler (D, KTM), +03:02 min

3. Mario Roman (E, Sherco), +13:08

4. Michael Walkner (A, GASGAS), +23:56

5. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +33:35

6. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +34:10

7. Felix Bähker (D, Beta), +38:31

8. David Cyprian (CZ, KTM), +40:48

9. Francesc Moret Clota (E, KTM), +42:05

10. Matthew Green (ZA, KTM), +43:22

Gesamtwertung Romaniacs nach 3 von 4 Offroad-Renntagen (Top-10):

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 16 Stunden 47 Minuten 28 Sekunden

2. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +13:46 min

3. Mario Roman (E, Sherco), +41:37

4. Michael Walkner (A, GASGAS), +2:02,38 h

5. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +2:12,26

6. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +2:28,00

7. Francesc Moret Clota (E, KTM), +3:06,51

8. Felix Bähker (D, Beta), +3:32,05

9. Matthew Green (ZAF, KTM), +4:10,05

10. Sonny Goggia (I, KTM), +4:26,13