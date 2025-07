Red Bull Romaniacs: Sieg für Lettenbichler, Titel fix

Der Deutsche Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) gewinnt bei den Red Bull Romaniacs! Es ist sein sechster Sieg und der vierte in Serie. Den WM-Titel hat er sicher! Warum Lettenbichler aber erst skeptisch war.

Der bayerische Red Bull-KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler hat die 22. Auflage der Red Bull Romaniacs gewonnen und sichert sich den Extreme-Enduro-Rallye-Weltmeistertitel. Billy Bolt und Mario Roman vervollständigen das Podium.

Lettenbichler dominierte auch den 4. Offroad Renntag in den Bergen und Wäldern rund um Sibiu in Rumänien. Bei Temperaturen von fast 40 Grad zeigte der Bayer gleich in der ersten technischen Sektion seine Extraklasse. Denn der spanische Sherco-Werksfahrer Mario Roman brauchte dort gut fünf Minuten und der Brite Billy Bolt auf seiner Husqvarna fast elf Minuten länger als Manuel Lettenbichler. In der LIVEmaniacs-Sektion direkt beim Ziel konnten die Zuschauer aus aller Welt mitverfolgen, wie Lettenbichler auf den drei zu absolvierenden Runden die schwierigsten Sektionen nahezu fehlerfrei meisterte. Seit Jahren nun zeigt der Weltmeister eine sehr kontrollierte, ausgewogene, technisch perfekte und energieschonende Fahrweise, die mit maximaler körperlicher und mentaler Fitness kombiniert ist. In der Gesamtwertung zeigte sich der Unterschied deutlich messbar: Der Bayer distanzierte den Zweitplatzierten Bolt um mehr als eine halbe Stunde und Roman um über eine Stunde.

Dieser Triumph bei den Romaniacs ist Lettenbichlers vierter in Folge und der sechste insgesamt. Nur noch ein Sieg fehlt ihm, um mit der Legende Graham Jarvis (Husqvarna) gleichzuziehen. Der britische Ausnahmefahrer war ebenfalls wieder am Start, belegte im biblischen Alter von 50 Jahren einen sensationellen 5. Platz in der Gesamtwertung und meinte im Ziel: «Wir sehen uns nächstes Jahr!»

Mario Roman setzte an diesem letzten Renntag trotz anhaltender Krankheit alles daran, Billy Bolt den zweiten Platz noch streitig zu machen. Doch ihm unterlief ein Fehler, der ihn viel Zeit kostete. Bolt sicherte sich auf der mit einer Serie an extremen Auffahrten gespickten und knapp über 100 km langen Strecke den zweiten Platz sowohl in der Tageswertung als auch auf dem Podium.

Der 20-jährige Deutsche Felix Bähker (Beta) aus dem Nachwuchsteam von Alfredo Gomez schaffte es am letzten Tag auf Rang 10 und belegte in der Gesamtwertung einen herausragenden 8. Platz.

Über 600 Fahrer aus mehr als 60 Nationen gingen in neun verschiedenen Klassen an den Start. Neu im Programm waren die Adventure- und eMoto-Klassen. Erstmals wurden bei den Romaniacs extra Klassen für Adventure-Bikes mit zwei und mehr Zylindern ausgerichtet. Pol Tarres (E, Yamaha) gewann die Adventure Ultimate und Sam Sunderland (GB, Triumph) die Adventure Lite Klasse.

Manuel Lettenbichler: «Am Anfang der Woche war ich skeptisch, denn wir mussten in letzter Zeit viel Reisen und ich habe relativ wenig trainieren können. Alle hier sind ein unfassbar hohes Tempo gefahren, der Sport entwickelt sich so schnell weiter und alle waren am Limit. Daher bin ich sehr glücklich, hier meinen sechsten Sieg feiern zu können. Heute habe ich mich den ganzen Tag und auch jetzt noch körperlich sehr gut gefühlt, aber in ungefähr einer Stunde werde ich wohl wie tot umfallen. Die Romaniacs werden Jahr für Jahr härter, es war auch heuer wieder ein extrem hartes Rennen, aber die Bedingungen auf der Strecke waren sehr gut, es gab viel Grip.»

Billy Bolt: «Das ist nicht das Ergebnis, das ich angestrebt hatte, aber der zweite Platz bei diesem Rennen hier ist für mich schon eine ordentliche Verbesserung gegenüber den Jahren zuvor. Heute morgen hatte ich einige Schwierigkeiten, aber die sollen die gute Leistung danach nicht schmälern. Alles in allem war es eine gute Woche für mich und verglichen mit meinen Ergebnissen hier in der Vergangenheit bin ich zufrieden. Mani hatte es dieses Mal zwar wieder eher einfach, aber nicht so einfach wie zuvor. Es gibt Dinge, die ich verbessern kann und daran werde ich arbeiten.»

Mario Roman: «Wenn man bedenkt, dass ich die ganze Zeit hier krank war, bin ich super unterwegs gewesen. Heute habe ich in der Sektion ‹Wolves Nest› eine ziemlich dumme Linie gewählt, Billy hat mich überholt und ich habe dort sieben Minuten verloren. Mit dem dritten Platz hier muss ich unter diesen Umständen zufrieden sein. Nächstes Jahr werde ich wieder hierhin kommen - aber um zu gewinnen!»

Resultate Red Bull Romaniacs Offroad-Renntag 4:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 4:54,17 Stunden

2. Billy Bolt (GB, Husqvarna), +19:25 min

3. Mario Roman (E, Sherco), +20:08

4. Michael Walkner (A, GASGAS), +30:44

5. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +40:30

6. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +46:31

7. Sonny Goggia (I, KTM), +46:54

8. Francesc Moret Clota (E, KTM), +1:04,07 h

9. Matthew Green (ZA, KTM), +1:07,26

10. Felix Bähker (D, Beta), +1:23,04



Endstand nach 4 Offroad-Renntagen:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 21:41,45 Stunden

2. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +31:11 min

3. Mario Roman (E, Sherco), +1:01,45 h

4. Michael Walkner (A, GASGAS), +2:33,22

5. Graham Jarvis (GB, Husqvarna), +2:58,57

6. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +3:08,30

7. Francesc Moret Clota (E, KTM), +4:10,58

8. Felix Bähker (D, Beta), +4:55,09

9. Sonny Goggia (I, KTM), +5:13,07

10. Matthew Green (ZA, KTM), +5:17,31