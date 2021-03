FIA WEC-Rennen in Portimão wird in den Juni verlegt

LMP2-Boliden in Portimão: Die ELMS war schon mehrmals auf der Strecke in Portugal zu Gast

Der Saisonauftakt der FIA WEC-Saison 2021 findet nun in Spa-Francorchamps statt. Dort wird auch der Prologue ausgetragen. Portimão geht auf den 13. Juni. An diesem Datum waren ursprünglich die 24h Le Mans geplant.

Nächste Änderung im Kalender der Sportwagen-WM (FIA WEC): Das für den 4. April angedachte Rennen in Portimão wird wegen Corona und Reiserestriktionen verlegt. Es findet nun am 13. Juni statt. An diesem Datum war zunächst die 2021er Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans geplant gewesen. Doch der Langstrecken-Klassiker an der französischen Sarthe wurde vor einigen Tagen auf den 21./22. August gelegt.

Das Rennen in Portimão kam erst nachträglich in den WEC-Kalender. Es diente als Ersatz für Sebring. Auf der US-Strecke sollte Mitte März der ursprüngliche Saisonauftakt der FIA WEC 2021 stattfinden, der jedoch abgesagt wurde. Durch die Verlegung der Portimão-Events in den Juni wird nun das Rennen in Spa-Francorchamps (1. Mai) zum Saisonauftakt 2021.

«Aufgrund der anhaltenden Pandemie müssen wir bei unseren Entscheidungen äußerst flexibel sein. Wir passen uns ständig an Regierungsentscheidungen an, insbesondere an Reisebeschränkungen zwischen verschiedenen Ländern», erklärt ACO-Präsident Pierre Fillon. «Nach Gesprächen mit den WEC-Teilnehmern haben wir keine andere Wahl, als den Saisonauftakt zu verschieben. Wir haben es jedoch geschafft, alle Stationen im Kalender zu halten, was unsere oberste Priorität ist. Wir freuen uns jetzt auf das Eröffnungsrennen im Mai in Spa und darauf, dass die Hypercars zum ersten Mal auf der Strecke kämpfen.»

In Spa-Francorchamps soll dann auch der offizielle Vorsaison-Test der FIA WEC abgehalten werden. Dieser ist unter dem Namen Prologue bekannt. Als Datum wurde der 26./27. April genannt. Das ist der Montag und Dienstag vor dem Rennen in Spa-Francorchamps.

«Ich möchte unseren Teams, Lieferanten, Partnern, der FIA, den Organisatoren den Rennstrecken von Portimão und Spa-Francorchamps, dem LMEM-Team und vielen anderen für ihre Zusammenarbeit in einer weiterhin schwierigen Situation danken. Der neue Termin für Portimão gibt uns eine bessere Chance, Fans die Teilnahme zu ermöglichen. Wir sind zudem sicher, dass die Änderung des Zeitplans für alle Beteiligten günstiger ist», meint WEC-Boss Frédéric Lequien.

In Bezug auf Spa-Francorchamps hat die WEC bereits vor einigen Tagen mitgeteilt, dass Fans dort nicht zugelassen sind.