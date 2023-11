Robert Kubica wechselt für Saison 2024 zu AF Corse

Der schnelle Pole wird in der kommenden Saison für den italienischen Rennstall AF Corse antreten. AF Corse setzt seit Jahren Rennwagen von Ferrari ein. Welchen Boliden Kubica pilotiert, ist noch nicht bestätigt.

Robert Kubica zählt zu den besten Piloten im internationalen Motorsport. Weitläufig ist er vor allem aus der Formel 1 bekannt. Dort hat er 99 Rennen absolviert und 2008 auch den Grand Prix in Montreal gewonnen. Danach war er viel im Rallyesport unterwegs, hatte dort aber einen schweren Unfall. 2019 und 2021 kehrte er in die Formel 1 zurück. Auch in der FIA WEC war der Pole schon unterwegs.

2017 testete er mal kurz den ENSO CLM vom Kolles-Team - also einen LMP1. 2021 bis 2023 war er dann in der LMP2-Klasse am Start. Mit Erfolg: 2023 holte Kubica den LMP2-Titel in der WEC. 2022 und 2023 gab es zudem Klassenplatz zwei bei den 24 Stunden von Le Mans. In der Saison 2024 wird Kubica nun für den italienischen Rennstall AF Corse antreten.

«Ich bin glücklich, dass AF Corse und ich in der nächsten Saison den gleichen Weg einschlagen werden», erklärt Kubica. «AF ist eines der erfolgreichsten Teams aller Zeiten im Motorsport. Ich bin sicher, wir werden gemeinsam einen großartigen Job machen.» Auch Teamchef Amato Ferrari freut sich über die Verpflichtung: «Es ist eine große Ehre, einen Fahrer von Roberts Kaliber in unserer Familie zu begrüßen. Sein Talent und seine großartige Professionalität werden unserem Team einen neuen Mehrwert bringen.»

Spannend ist der Gedanke daran, welches Auto Kubica 2024 fahren wird. AF Corse ist seit Jahren mit Ferrari unterwegs. Es wird erwartet, dass der Rennstall 2024 zwei 296 GT3 in der LMGT3-Klasse der WEC aufbieten wird. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass Kubica vom LMP2 ins GT3-Auto wechselt. AF Corse setzt zudem auch die beiden Werks-Ferrari 499P in der Hypercar-Klasse der WEC ein.

Doch dort sind für 2024 wohl bereits alle Plätze vergeben. Denn so wie es heißt, werden die sechs 2023er Hypercar-Fahrer von Ferrari (das sind Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi) auch 2024 wieder im Werks-Cockpit sitzen.

Es steht jedoch das Gerücht im Raum, dass AF Corse (auf privater Basis) einen weiteren 499P in die WEC bringen könnte. Falls dem so wäre, ist Kubica nun sicherlich ein Favorit auf das Cockpit. Teamkollege könnte dann womöglich Robert Shwartzman werden. Die Verkündung der WEC-Startliste 2024 ist für Ende November angekündigt.