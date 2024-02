So sehen die Werks-Ferrari 2024 in der FIA WEC aus 18.02.2024 - 18:46 Von Oliver Müller

© Ferrari Blick auf den Ferrari 499P für 2024

Ferrari zeigt die Optik der beiden 499P, die in der Saison 2024 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) an den Start gehen. Im Vergleich zu 2023 ist das Gelb an anderen Stellen auf dem Auto angebracht.