FIA WEC veröffentlicht vorläufige Entrylist für 2025

Insgesamt 36 Fahrzeuge stehen in der vorläufigen Startliste für die Saison 2025 in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Die Spitze bilden 18 Hypercars. Dazu kommen 18 LMGT3-Autos. Lamborghini ist nicht mehr mit dabei.

Die FIA WEC ist die wichtigste Rennserie im internationalen Sportwagen-Sport. Das Championat existiert in seiner jetzigen Form seit 2012. Aktuell befindet sich die WEC in einer Hochphase. Denn Fahrzeuge von insgesamt 13 Marken sind in der Saison 2025 mit dabei. Dann besteht das Feld aus 36 Autos - gleich verteilt auf jeweils 18 in der Hypercar-Klasse und in der LMGT3-Klasse. Große Überraschungen blieben aus.

Die Spitze bilden natürlich die Hypercars. Hier haben die acht Hersteller Aston Martin, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota jeweils zwei Werkswagen (bzw. werksunterstützte Autos - die Grenze ist heutzutage ja fließend) genannt. Das sind schon mal 16 Hypercars. Dazu kommen noch ein privater Porsche 963 von Proton Competition und ein privater Ferrari 499P von AF Corse. Im Vergleich zu 2024 tatsächlich nicht mehr mit dabei ist Lamborghini. Zuletzt gab es viele Gerüchte um das Hypercar der Italiener. Wie es scheint, wird der Lamborghini SC63 im Jahr 2025 wohl lediglich in der amerikanischen IMSA-Serie fahren.

Viele Hersteller haben zuletzt auch schon Piloten für 2025 benannt. So fährt Toyota mit den sechs selben Fahrer wie 2024 - genauso wie Ferrari. Porsche hat auch schon gesagt, wer 2025 alles im 963 sitzen wird. Die beiden Cadillac werden 2025 bekanntlich vom Cadillac Hertz Team Jota eingesetzt. Und auch Aston Martin hat schon zwei Piloten enthüllt.

Auch in der LMGT3-Klasse fehlt 2025 Lamborghini. Dafür kommt mit Mercedes-AMG aber ein neuer Hersteller hinzu. Somit bleibt es auch bei den LMGT3 bei 18 Fahrzeugen insgesamt. Das sind jeweils zwei Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Mercedes-AMG LMGT3 und Porsche 911 GT3 R LMGT3. An dieser Stelle hat die FIA WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt. Tatsächlich fehlen auf der Liste aber noch viele Fahrernamen. Saisonstart ist am 28. Februar 2025 in Katar.