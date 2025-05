6h Spa: Vorschau auf dritten Lauf der WEC-Saison 2025

Insgesamt 18 Hypercars und 18 LMGT3 werden die 6 Stunden von Spa-Francorchamps bestreiten. Wie üblich dient der Lauf in den Ardennen auch als die große Vorbereitung auf die danach anstehenden 24h Le Mans.

Gerade erst wurde das zweite Saisonrennen 2025 der FIA WEC in Imola absolviert, steht am kommenden Samstag (10. Mai) in Spa-Francorchamps schon Lauf drei an. Die 7,004 Kilometer lange Strecke in den belgischen Ardennen ist ein echter Klassiker im WEC-Kalender. Spa-Francorchamps ist neben Le Mans der einzige Kurs, der seit Seriengründung 2012 in jeder Saison genutzt wurde.

Spa-Francorchamps gilt stets auch als eine Art Vorbereitung auf die 24h Le Mans. 2025 ist der große Klassiker an der französischen Sarthe für den 14./15. Juni terminiert. Zu LMP1-Zeiten nutzten einige Teams das Rennen in Spa dafür, um das Low-Downforce-Kit mit Hinblick auf Le Mans auszuprobieren. Das ist seit der Umstellung auf die Hypercars nicht mehr möglich. Denn bei der neuen Fahrzeuggeneration ist nur eine Karosserievariante erlaubt. LM-Kits sind nun also Geschichte.

Die Saison 2025 war bislang von Ferrari geprägt. Sowohl beim Saisonauftakt in Katar als auch zuletzt in Imola gewann ein Werks-499P. Auch in Spa-Francorchamps zählt Ferrari natürlich zu den ganz großen Favoriten. Aber auch Toyota sollte nicht außer Acht gelassen werden. Die Japaner waren von 2017 bis 2023 in Spa ungeschlagen und gewann auch 2014. Audi siegte auf der Ardennen-Achterbahn viermal (2012, 2013, 2015 und 2016). Porsche blieb mit dem 919 Hybrid in Spa-Francorchamps sieglos. 2024 gab es jedoch eine Überraschung, denn es gewann das Jota-Team mit einem privaten Porsche 963 in Spa.

Neben Ferrari und Toyota werden sich auch alle anderen Marken in Szene setzen wollen. BMW und Alpine hatten es schon in Imola auf das Podest geschafft. Peugeot zeigt aktuell eine aufstrebende Tendenz und könnte diesen Trend weiter fortsetzen. Cadillac kam bereits 2024 mit der Strecke in Spa recht gut zurecht. Ein Fragezeichen steht noch hinter Porsche. Die sind mit dem 963 eigentlich immer stark - doch Katar und Imola brachten keine guten Resultate. Aston Martin wird in Spa wohl weiter im Hinterfeld bleiben und nur ab und zu aufblitzen können.

In der WEC sind üblicherweise jeweils drei Piloten pro Auto im Einsatz, obwohl das bei den «normalen» 6h Rennen eigentlich keine Pflicht ist. Da einige Piloten aufgrund von terminlichen Überscheidungen nicht in Spa sein können, werden vier Hypercars tatsächlich von Duos bewegt. Das trifft zu auf die beiden Aston Martin Valkyrie zu, die von Tom Gamble/Harry Tincknell sowie Alex Riberas/Marco Soerensen gefahren werden. In den beiden BMW M Hybrid V8 sitzen Kevin Magnussen/Raffaele Marciello sowie Robin Frijns/René Rast.

Porsche hatte zunächst auch geplant, lediglich mit Duos in den beiden Werks-963 starten zu wollen. Dann gab es jedoch ein Umdenken - und so rücken Nico Müller und Pascal Wehrlein zu Julien Andlauer/Michael Christensen und Kévin Estre/Laurens Vanthoor.

Insgesamt verfügt das Layout in Spa-Francorchamps über viele Bergauf- und Bergab-Passagen. Dazu kommen bekannte Abschnitte wie Eau Rouge, Blanchimont oder Pouhon und natürlich auch einige Hochgeschwindigkeitsbereiche wie beispielsweise die lange Kemmel-Gerade. Folglich ist die Strecke bei den Piloten extrem beleibt. Die Top-Speeds der Hypercars werden wohl bei grob 315 km/h liegen.

Neben den Hypercars fahren auch wieder die LMGT3-Autos mit. Neun Marken mit jeweils zwei Autos sind am Start. An dieser Stelle ist die vorläufige Startliste hinterlegt.

Das ist der Zeitplan der FIA WEC in Spa

Donnerstag, 8. Mai 2025

Freies Training 11:30 - 13:00 Uhr

Freies Training 16:30 - 18:00 Uhr



Freitag, 9. Mail 2025

Freies Training 11:00 - 12:00 Uhr

Qualifying/Hyperpole 14:40 - 16:00 Uhr



Samstag, 10. Mai 2025

Rennen 14:00 - 20:00 Uhr