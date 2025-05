6h Spa: Porsche 963 mit Tagesbestzeit am Donnerstag

Kévin Estre war im zweiten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps nicht zu schlagen und sicherte sich im Porsche 963 die Bestzeit. Ferrari und BMW auf den weiteren Plätzen.

Der erste Trainingstag beim dritten Rennwochenende 2025 der FIA WEC in Spa-Francorchamps ist beendet. Auf der 7,004 Kilometer langen Strecke in den belgischen Ardennen wurde wie in der Sportwagen-WM üblich viel Action geboten. Die Bestzeit des Tages ging an Porsche. Werksfahrer Kévin Estre, der sich ein Fahrzeug mit Laurens Vanthoor und Pascal Wehrlein teilt, schaffte im 963 im zweiten freien Training eine Zeit von 2:01,475 Minuten. Damit war der Franzose auch über 1,3 Sekunden schneller, als Ferrari-Star Antonio Fuoco, der im ersten Training am Mittag an der Spitze lag.

Fuocos Ferrari, in dem auch Miguel Molina und Nicklas Nielsen antreten, präsentiert sich in Spa dennoch weiterhin stark. Das Trio beendete das zweite freie Training mit einem Rückstand von lediglich 0,091 Sekunden auf Rang zwei. Dritter wurde der BMW M Hybrid V8 von Robin Frijns und René Rast, die 0,310 Sekunden zurücklagen. Danach folgte der Cadillac V-Series.R von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens, denen 0,421 Sekunden auf Estre fehlten.

Somit befanden sich Fahrzeuge von vier unterschiedlichen Marken auf den ersten vier Plätzen. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass es im Rennen am Samstag (10. Mai 2025) richtig spannend zugehen könnte. Die Top Fünf im zweiten freien Training komplettierte der zweite Werks-Porsche von Julien Andlauer, Michael Christensen und Nico Müller.

In der LMGT3-Klasse machte der Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Mattia Drudi, Ian James und Zacharie Robichon mit 2:18,326 Minuten die Pace im zweiten freien Training. In der Session gab es zudem drei rote Flaggen. Schon zum Anfang crashte Antonio Giovinazzi im Ferrari 499P bei Eau Rouge in die Streckenbegrenzung. Wenig später erging es Stephen Grovees im Mercedes-AMG LMGT3 ähnlich. Danach steckte noch Aston Martin Valkyrie-Pilot Tom Gamble bei Pouhon in den Reifenstapeln, was ebenfalls für eine Unterbrechung sorgte. Am Freitag (9. Mai 2025) folgt in Spa ab 11:00 Uhr noch das dritte freie Training und ab 14:40 Uhr die Qualifikation/Hyperpole, welche die Startplätze für das 6h Rennen bestimmt.