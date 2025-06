24h Le Mans: Cadillac auch in der Qualifikation vorne 11.06.2025 - 21:16 Von Oliver Müller

© Cadillac Der Cadillac V-Series.R bei den 24h Le Mans 2025

In der Qualifikation für die 24 Stunden von Le Mans ging es erwartungsgemäß richtig eng zur Sache. In der rund halbstündigen Session am Mittwochabend hatte Cadillac die Bestzeit gesetzt. Ein Toyota nicht in Hyperpole.