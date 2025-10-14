Drei Einladungen für die 24h Le Mans 2026 bereits fix

Über die amerikanische IMSA-Serie wurden schon mal zwei Einladungen für die 24h Le Mans des kommenden Jahres verteilt. Auch der Champion in der LMP3-Klasse der European Le Mans Series steht schon fest.

Die 24 Stunden von Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2026 sind die 24 Stunden von Le Mans für das Wochenende des 13./14. Juni vorgesehen.

Auch im nächsten Jahr werden wieder 62 Autos in Le Mans zugelassen. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2026 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Teil der Sportwagen-WM.

Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2026. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund erzielter Ergebnisse vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen.

Einladungen werden beispielsweise über die finalen Gesamtstände der European Le Mans Series 2025 verteilt. Das ELMS-Saisonfinale findet am 18. Oktober in Portimão statt. Bereits fest steht dort aber die Titelentscheidung in der LMP3-Klasse. Hier hat CLX Motorsport gewonnen. Dafür bekommt der schweizerische Rennstall ein Le Mans-Ticket für die LMP2-Klasse 2026 ausgestellt.

Auch die Asian Le Mans Series, die im anstehenden Winter ausgetragen wird, vergibt LM-Einladungen. Zudem werden über die IMSA-Serie Tickets für Le Mans 2026 verteilt. Das amerikanische Championat hatte beim abgelaufenen Petit Le Mans bereits das Saisonfinale.

Hier holte PJ Hyett den Titel im Jim Trueman Award, der an den besten LMP2-Gentleman-Fahrer geht. Orey Fidani gewann den Titel im Bob Akin Award für den besten GT-Gentleman-Fahrer. Hyett und Fidani können von der Theorie her nun Teams suchen, die mit ihnen die Herausforderung Le Mans 2026 in Angriff nehmen wollen, denn die Tickets sind personengebunden. Hyett ist jedoch Teambesitzer von AO Racing, Fidani hat gerade das Team 13 Motorsports gegründet. Somit sollte auch die Teamentscheidung klar sein, falls die Tickets angenommen werden würden. Das Ticket für Hyett würde in Le Mans in der LMP2-Klasse zählen. Das Ticket für Fidani in der LMGT3-Kategorie.

Die IMSA verteilt auch noch ein drittes Le Mans-Ticket, welches dann für die Hypercar-Klasse wäre. Dieses ging zuletzt immer an das Meisterteam der IMSA-GTP-Klasse. 2025 holte Porsche Penske Motorsport den IMSA-Titel. Porsche steigt 2026 aber aus der FIA WEC werksseitig aus. Somit ist aktuell noch unklar, wie mit dem Ticket verfahren wird. Theoretisch könnte die IMSA-Serie das Ticket auch an ein anderes Team aus der großen GTP-Prototypen-Klasse geben. Hier werden die nächsten Wochen sicherlich Aufschluss geben.