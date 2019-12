Formel 1

Formel-1-WM-Titel: Kommt es nur aufs Auto an?

Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist sich sicher: Im Mercedes würde die Mehrheit der GP-Piloten den WM-Titel holen. Der 22-jährige Niederländer stellt klar: «Es kommt nur aufs Auto an.»

An Selbstbewusstsein hat es Max Verstappen noch nie gemangelt – warum auch? Der Red Bull Racing-Star hat seit Kart-Tagen durch mutige Manöver und eine beachtliche Entschlossenheit auf sich aufmerksam gemacht und auch die entsprechenden Ergebnisse geliefert. Sein fünftes Formel-1-Jahr hat er mit drei Saisonsiegen auf dem dritten WM-Rang abgeschlossen und damit seine bisher beste Saisonleistung erzielt.

Dass er gegen den erneut dominierenden Mercedes-Star Lewis Hamilton keine Chance hatte, lag nicht zuletzt am Silberpfeil. In diesem, so ist sich der 22-Jährige sicher, würde die Mehrheit des Formel-1-Feldes die Titelkrone erobern können. Bei den Kollegen von «Ziggo Sport» erklärt er gewohnt offen: «Sechzig Prozent der Fahrer im Formel-1-Feld wären im Mercedes Weltmeister geworden. Es kommt nur aufs Auto an.»

Der Niederländer will das aber nicht als Spitze gegen den sechsfachen Weltmeister verstanden wissen. «Er ist ganz offensichtlich sehr stark und einer der besten GP-Piloten aller Zeiten», lobt er, fügt aber auch kämpferisch an: «Er kann aber auch geschlagen werden». Über die vierzig Prozent der Fahrer, die selbst im Mercedes keinen Titel holen würden, schweigt er sich höflich aus.

In einem Interview mit «Autocar» hatte Verstappen im November noch mit Blick auf Hamilton erklärt: «Lewis wird älter, er geht auf die 35 zu, seine Dominanz wird irgendwann einmal zu Ende sein. Aber es wird vom Team abhängen, wer wann das Zepter übernehmen wird, nicht von Lewis. Wenn Mercedes weiterhin so dominante Autos baut, dann wird er sicherlich weiter gewinnen. Wir müssen also als Team sicherstellen, dass wir sie schlagen können. In der Formel 1 hängt so viel vom Auto ab.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.