Formel 1

AlphaTauri statt Toro Rosso: Öfter mal was Neues

​​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Aus Toro Rosso 2019 wird 2020 also AlphaTauri. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass ein Rennstall einen anderen Namen erhält?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal will Waldemar Schreiner aus Kassel wissen: «Ihr habt doch geschrieben, dass Toro Rosso in der kommenden Saison als AlphaTauri antritt. Wie oft sind bei den heute in der Formel 1 vertretenen Rennställen Namensänderungen vorgekommen?»

Der Leitsatz «Öfter mal was Neues» gilt nur selten, wie wir bald sehen werden. Meist ergibt sich ein neuer Name aus anderen Besitzverhältnissen. Wir gehen hier auf jene zehn Teams ein, welche in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten.

Keine Namenswechsel bei den Formel-1-Urgesteinen Ferrari, McLaren und Williams, die gleichzeitig in dieser Reihenfolge die erfolgreichsten GP-Rennställe sind.

Das Team des US-amerikanischen Unternehmers Gene Haas debütierte 2016, ein Namenswechsel ist keiner in Sicht.



Einen komplexen Werdegang hat der Rennstall von Weltmeister Mercedes-Benz hinter sich, wie wir in unserer Story ausführlich erzählt haben. Hier daher nur der Schnelldurchlauf:



Mercedes-Benz

1970–1998: Tyrrell

1999–2005: British American Racing (BAR)

2006–2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

2010 bis heute: Mercedes



Ähnlich bunt waren die Teamverhältnisse des Werks-Rennstalls von Renault.



Renault

1981–1985: Toleman

1986–2001: Benetton Formula

2002–2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011–2015: Lotus F1

2016 bis heute: Renault F1



Und auch beim folgendem Rennstall aus Silverstone war reichlich Bewegung drin.



Racing Point

1991–2005: Jordan Grand Prix

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008–2018: Sahara Force India

2018 bis heute: Racing Point



Ein wenig kürzer der Weg der vierfachen Weltmeister von Red Bull Racing.



Red Bull Racing

1997–1999: Stewart Grand Prix

2000–2004: Jaguar Racing

2005 bis heute: Red Bull Racing



Die bei Sauber im Zürcher Oberland gebauten Rennwagen standen nur zwei Mal unter anderer Flagge – unter einer deutschen, als BMW das Team übernahm, und unter einer italienischen, seit auf den Autos Alfa Romeo steht, aber noch immer Sauber drinsteckt. Hier hat zur Saison 2019 hin der Name geändert, die Besitzverhältnisse sind aber die gleichen geblieben.



Alfa Romeo Racing

1993–2005: Sauber

2006–2009: BMW Sauber F1 Team

2010–2018: Sauber F1 Team

2019 bis heute: Alfa Romeo Racing



Und last but not least Minardi.



1985–2005: Minardi

2006–2019: Scuderia Toro Rosso

2020: AlphaTauri



Während der Minardi-Jahre wechselte der Rennstall den Besitz, von Teamgründer Giancarlo Minardi vor der Saison 2001 an den Australier Paul Stoddart, der Kern-Name aber blieb. Dieses Mal bleibt der Besitzer der gleiche (Red Bull), aber der Name ändert.