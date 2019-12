Formel 1

Strafpunkte 2019: Die Engel und Bengel der Formel 1

​​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Wie sieht es eigentlich in Sachen Strafpunkte der Herren Grand-Prix-Fahrer aus? Wer ist gegenwärtig der Formel-1-Bengel? Und wer ist straffrei?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal will unsere Leserin Gertrude Holzhammer aus München wissen: «Ich habe mich auf der offiziellen Formel-1-Seite und bei der FIA umgesehen. Aber entweder schaue ich am falschen Ort, oder da steht nichts über die Strafen der Herren Grand-Prix-Fahrer. Ich würde gerne wissen, mit welcher Straflast die Fahrer in die nächste Saison gehen. Und wer hat eigentlich am meisten Strafpunkte, seit das System eingeführt wurde?»

Fangen wir von hinten an: Die Knöllchen wurden 2014 eingeführt, und seither hat Sebastian Vettel satte 24 Punkte aufgebrummt erhalten – damit ist der Ferrari-Star Spitzenreiter. Ebenfalls 20 Punkte ohner mehr haben Max Verstappen (23), Daniil Kvyat (22), Romain Grosjean (21) und Kevin Magnussen.

Was nun die Strafen angeht der Fahrer in der Saison 2020, so sieht die Rangliste so aus.

Sebastian Vettel 7

2 aus Kanada: Gefährliches Zurückfahren auf die Bahn

2 aus England: Kollision

3 aus Italien: Gefährliches Zurückfahren auf die Bahn



Daniel Ricciardo 7

2 aus Aserbaidschan: Kollision

1 aus Frankreich: Abkürzen

2 aus Frankreich: Gefährliches Zurückfahren auf die Bahn

2 aus Brasilien: Kollision



Antonio Giovinazzi 4

1 aus Monaco: Blockieren

2 aus Monaco: Kollision

1 aus Ungarn: Blockieren



Kevin Magnussen 4

1 aus Monaco: Abkürzen

2 aus Österreich: Nicht richtig in Startposition

1 aus Russland: Falsches Zurückfahren auf die Bahn



Max Verstappen 4

2 aus Monaco: Gefährliches Losfahren in der Box

2 aus Mexiko: Ignorieren von gelben Flaggen



Lance Stroll 3

1 aus Monaco: Abkürzen

2 aus Italien: Gefährliches Zurückfahren auf die Bahn



Daniil Kvyat 3

1 aus China: Kollision

1 aus Mexiko: Kollision

1 aus USA: Kollision



Lewis Hamilton 3

1 aus Österreich: Blockieren

2 aus Brasilien: Kollision



Romain Grosjean 2

1 aus Bahrain: Blockieren

1 aus Monaco: Boxenausfahrtlinie überfahren



Kimi Räikkönen 2

2 aus Russland: Fehlstart



Charles Leclerc 2

2 aus Japan: Kollision



Carlos Sainz 1

1 aus Kanada: Blockieren



Sergio Pérez 1

1 aus Frankreich: Abkürzen



Pierre Gasly 1

1 aus Monaco: Blockieren



George Russell 1

1 aus Österreich: Blockieren



Alexander Albon 1

1 aus Italien: Abkürzen



Wir sehen: Nur vier Fahrer sind vor der Saison 2020 strafpunktefrei – Rückkehrer Esteban Ocon, McLaren-Fahrer Lando Norris, der WM-Zweite Valtteri Bottas sowie (logischerweise) Rookie Nicholas Latifi.