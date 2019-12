Formel 1

Silverstone mit Rekord: Totgesagte leben länger

​Monatelang sah es düster aus um die Zukunft des ältesten Formel-1-Rennens – Silverstone. Nun weist die F1-Führung dem britischen Grand Prix das beste Zuschauerergebnis der ganzen Saison aus.

Die Formel-1-Führung hat veröffentlicht, wie viele Fans die 21 WM-Läufe 2019 angezogen haben. Gewissermassen das Siegerpodest unter den Grands Prix fürs Wochenend-Ergebnis: Der britische Grand Prix in Silverstone mit 351.000 Fans, vor Mexiko (345.694) sowie Melbourne in Australien (324.100).

An sechs weiteren Rennwochenenden kamen 200.000 Menschen oder mehr zu den Rennstrecken – in Singapur (268.000), Texas (268.000), Belgien (251.864), Ungarn (230.000), Österreich (203.000) und Italien (200.000).

Am meisten zugelegt haben die WM-Läufe in Montreal (+14,69%), Shanghai (+10,34), Melbourne (+9,86), Spielberg (+9,73), Budapest (+9,52) und Monza (+9,29).

Formel-1-Geschäftsleiter Sean Bratches: «Unsere Mission besteht darin, den Fans das grösste Sportspektakel der Welt zu präsentieren und ihnen ein Wochenende zu bescheren, das sie nicht so schnell vergessen werden. Unsere Umfragen zeigen, dass die Fans ihr GP-Wochenende geniessen, und wir setzen alles daran, dass dies so bleibt.»



Die Formel 1 gibt an, dass 2019 ingesamt 4.164.948 Fans zu den Grand-Prix-Wochenenden gekommen sind. Die Zahlen basieren auf Angaben, welche die F1-Führung von den verschiedenen Rennveranstaltern erhalten hat. Gemessen an der Saison 2018 entspricht das einem Plus von 1,75%.



Beide GP-Saisons bestanden aus 21 Rennen, allerdings hätte das 2019er Ergebnis noch besser ausfallen können: Doch der Quali-Samstag in Suzuka musste wegen Ausläufern des Taifuns Hagibis abgesagt werden.



Als Wochenend-Zuschauerschnitt aller Rennen gibt die Formel 1 an: 202.146.



Am Grand-Prix-Sonntag alleine liegt Silverstone vorne mit 141.000 Rennbesuchern, vor Mexiko-Stadt (138.435), Austin (128.000), Singapur (115.240), Spa-Francorchamps (109.064) sowie Melbourne (102.000).