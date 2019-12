Formel 1

Carlos Sainz: Wie er seine Formel-1-Zukunft sieht

​Der 25jährige Spanier Carlos Sainz ist 2019 WM-Sechster geworden. In dieser Form muss er für Top-Teams ein Thema sein, wenn sein McLaren-Vertrag Ende 2020 ausläuft. Wie sieht Sainz selber seine Zukunft?

Der Madrilene Carlos Sainz hat eine bärenstarke Saison in Abu Dhabi standesgemäss abgeschlossen: mit einem beherzten Angriff auf seinen früheren Renault-Stallgefährten Nico Hülkenberg, kurz vor Schluss des WM-Finales. Damit schnappte sich Sainz den zehnten Platz, und dieser eine Punkt ist Gold wert. Sainz kommt auf insgesamt 96 Zähler, damit ist er WM-Sechster, einen Punkt vor Pierre Gasly und vier Punkte vor Alex Albon. Es ist die Krönung einer ganz starken Saison von Sainz.

Die gute Saison mit McLaren (vierter Schlussrang im Konstrukteurs-Pokal) rechtfertigt die Entscheidung von Sainz, zu McLaren zu wechseln. «Ich hatte mit McLaren ein gutes Bauchgefühl», sagt Sainz auf der offiziellen Formel-1-Seite. «Auch wenn es in den vergangenen Jahren nicht gut ausgesehen hatte für die Engländer und sie 2018 lediglich nur Sechste geworden waren. Aber ich habe mich damals sehr lange mit Ingenieuren unterhalten, und das Projekt für 2019 und darüber hinaus fühlten sich einfach richtig an.»

«Ich spüre frischen Wind bei McLaren, einen neuen Ansatz, wir haben die Team-Struktur erheblich umgebaut. Ich bin sehr zufrieden. Ich spüre enorme Motivation und einen grossen Hunger.»

Über seine teilweise herausragenden Rennen 2019 meint Sainz: «Ich glaube, ein Grund für die guten Leistungen ist die Tatsache, wie wohl ich mich bei McLaren fühle. Ich weiss, welches Vertrauen mir entgegengebracht wird, ich sehe, was alles für die Zukunft aufgegleist ist, mein langjähriger Vertrag bedeutet, dass ich mich ganz in die Arbeit vertiefen kann und nicht darüber grübeln muss, was aus mir wird. Diese Sicherheit und diese Zufriedenheit haben es mir erlaubt, noch mehr aus mir herauszuholen. Ich habe 2019 Überholmanöver gezeigt, zu welchen ich früher vielleicht nicht fähig gewesen wäre.»

Aber wie geht es mit Sainz und McLaren weiter? Der Vertrag von Carlos läuft Ende 2020 aus – und in der Form von 2019 muss er bei den Top-Teams ein Thema sein.



Carlos Sainz über die Zukunft von Carlos Sainz: «Zunächst mal will ich mich auf 2020 konzentrieren und den schönen Aufwärtstrend fortsetzen. Wir wollen die Lücke zu den drei besten Rennställen weiter verringern.»



«Was aber 2021 und 2022 passieren wird, das kann heute keiner sagen. Denn wir werden eine ganz neue Formel 1 erhalten. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass mich dieses Projekt hier bei McLaren anstachelt, und wenn es so weitergeht wie 2019, dann bin ich noch motivierter. Im Moment gibt es für mich keinen Grund, mich nach einem anderen Rennstall umzusehen, weil ich bei McLaren sehr glücklich bin. Wir sehen 2021 als prima Gelegenheit, weil die Formel 1 2021 für alle ein Neuanfang ist.»



Sainz lobt auch seinen Stallgefährten: «Ich komme mit Lando Norris hervorragend aus, wir treiben uns gegenseitig an und peitschen das Team vorwärts. Aber wir haben Stabilität. Das ist eine andere Situation als früher, als klar war – einer der Red-Bull-Fahrer wird von Toro Rosso zu Red Bull Racing rücken, der andere eben nicht.»





Carlos Sainz: Die Saison 2019

Australien: Ausfall

Bahrain: 19.

China: 14.

Aserbaidschan: 7.

Spanien: 8.

Monaco: 6.

Kanada: 11.

Frankreich: 6.

Österreich: 8.

Grossbritannien: 6.

Deutschland: 5.

Ungarn: 5.

Belgien: Ausfall

Italien: Ausfall

Singapur: 12.

Russland: 6.

Japan: 5.

Mexiko: 13.

USA: 8.

Brasilien: 3.

Abu Dhabi: 10.