Formel 1

Sergio Pérez: Zwei Formel-1-Rekorde, die keiner will

​​Der Mexikaner Sergio Pérez gilt als verlässlicher Punktesammler. Aber der WM-Zehnte der vergangenen Saison 2019 hält in der Formel 1 auch zwei Bestmarken, die keiner haben will.

GP-Sieger Johnny Herbert und Sportwagen-Weltmeister Martin Brundle waren im Rahmen des Kanada-GP 2019 bester Laune: «Zum Glück sind wir diesen Rekord endlich los!» Die beiden Engländer waren bis zum Montreal-Wochenende jene Piloten, die sich einen skurrilen Formel-1-Rekord teilten – sie hatten am meisten GP-Wochenenden absolviert, ohne je auf einer Pole-Position gestanden zu haben.

Diese Bestmarke übernahm in Kanada der Mexikaner Sergio Pérez, er kommt auf nunmehr 179 GP-Wochenenden ohne Pole. Der Racing-Point-Fahrer hält noch eine andere Bestmarke, die niemand im Formel-1-Startfeld haben will: Kein Pilot hat so lang kein Autorennen mehr gewonnen. Der letzte Sieg des 29-Jährigen geht auf Abu Dhabi 2010 zurück, damals gewann Pérez ein GP2-Rennen.

Das hat uns zur Frage geführt, wann die 20 Piloten im Startfeld 2020 letztmals gewonnen haben und in welchen Kategorien.



Mercedes

Lewis Hamilton (GB): Abu Dhabi 2019 (Formel 1)

Valtteri Bottas (FIN): USA 2019 (Formel 1)



Ferrari

Sebastian Vettel (D): Singapur 2019 (Formel 1)

Charles Leclerc (MC): Italien 2019 (Formel 1)



Red Bull Racing

Max Verstappen (NL): Mexiko 2018 (Formel 1)

Alex Albon (THA): Sotschi 2018 (Formel 2)



McLaren

Carlos Sainz (E): Le Castellet 2014 (Formel Renault 3.5)

Lando Norris (GB): Bahrain 2018 (Formel 2)



Renault

Daniel Ricciardo (AUS): Monaco 2018 (Formel 1)

Esteban Ocon (F): Barcelona 2015 (GP3)



Toro Rosso

Daniil Kvyat (RU): Abu Dhabi 2013 (GP3)

Pierre Gasly (F): Autopolis 2017 (Super Formula)



Racing Point

Sergio Pérez (MEX): Abu Dhabi 2010 (GP2)

Lance Stroll (CDN): Hockenheim 2016 (Formel 3)



Alfa Romeo-Sauber

Kimi Räikkönen (FIN): USA 2018 (Formel 1)

Antonio Giovinazzi (I): Malaysia 2016 (GP2)



Haas

Romain Grosjean (F): Alpe d’Huez 2016 (Trophée Andros)

Kevin Magnussen (DK): Spanien 2013 (Formel Renault 3.5)



Williams

George Russell (GB): Abu Dhabi 2018 (Formel 2)

Nicholas Latifi (CAN): Budapest 2019 (Formel 2)



Fazit: Der arme Sergio Pérez muss nun seit mehr als neun Jahren auf einen Sieg warten! Der Mittelamerikaner tröstet sich im Privatleben: Im September 2019 hat ihm seine Ehefrau Carola das zweite Kind geschenkt, nach dem Stammhalter Sergio junior im Dezember 2017 nun die kleine Carlota.





Sergio Pérez – seine Saison 2019

Australien: 13.

Bahrain: 10.

China: 8.

Aserbaidschan: 6.

Spanien: 15.

Monaco: 12.

Kanada: 12.

Frankreich: 12.

Österreich: 11.

Grossbritannien: 17.

Deutschland: Ausfall

Ungarn: 11.

Belgien: 6.

Italien: 7.

Singapur: Ausfall

Russland: 7.

Japan: 8.

Mexiko: 7.

USA: 10.

Brasilien: 9.

Abu Dhabi: 7.