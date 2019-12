Formel 1

Nico Rosberg 2020 in der «Höhle der Löwen»

​Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist immer offen für Neues. 2020 wagt sich der 34jährige Wiesbadener an eine frische Aufgabe heran, er wird Investor in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» von VOX.

Nico Rosberg, Formel-1-Champion des Jahres 2016, begibt sich auf neues Terrain: 2020 tritt er in der achten Staffel der beliebten VOX-Sendung «Die Höhle der Löwen» als Investor auf. In der Show werben Start-Up-Unternehmer, Erfinder und Firmengründer um Risikokapital zum Wachstum ihres Unternehmens. Sie stellen ihre innovativen Geschäftskonzepte den Löwen vor und bieten ihnen Geschäftsanteile in Relation zum ermittelten Unternehmenswert an. Die Löwen sind prominente Investoren, die eigenes Geld in Unternehmen ihrer Wahl investieren und diese mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung fachlich begleiten.

Nico Rosberg über seine neue Rolle: «Hingabe, Mut und der unbedingte Wille zum Sieg haben mich in der Formel 1 an die Spitze gebracht. Diese Eigenschaften sind nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch bei Start-ups gefragt. Als neuer Löwe freue ich mich am meisten darauf, spannende Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, nachhaltige Ideen zum Erfolg zu führen. Wer den Wettbewerb liebt und der oder die Beste in seinem Feld werden möchte, ist bei mir richtig.»

Staffel 8 wird im kommenden Frühling gedreht und dann im Spätsommer 2020 auf VOX zu sehen sein.



Der 23fache GP-Sieger Rosberg beendete nach dem Gewinn des WM-Titels 2016 seine Motorsportkarriere und ist seitdem als Investor und Unternehmer im Bereich der grüneren Mobilität aktiv. Nico Rosbergs erstes Investment war das Silicon-Valley-Unternehmen Chargepoint, welches heute das weltweit grösste Ladestationen-Netzwerk für Elektro-Autos bereitstellt. Parallel folgten unter anderem Beteiligungen an der internationalen Rennserie für Elektroautos Formel E und an Deutschlands führenden Flugtaxi-Start-ups.



Ausserdem übernahm Nico Rosberg einen Grossteil des Engineering-Unternehmens TRE, das sich auf die Entwicklung von Autofahrwerken spezialisiert. Seit Mai 2019 ist Nico Rosberg auch ein Gründer: Das «Greentech Festival» in Berlin möchte die Menschen von nachhaltigen Technologien begeistern und ermutigen, sich vermehrt für den Erhalt unseres Planeten einzusetzen. Mit 35.000 Besuchern und der Partnerschaft mit dem Formel-E-Rennen war es eine erfolgreiche Erstausgabe. Darüber hinaus ist er aktuell als Botschafter des CO2-neutralen Fernverkehrs der Deutschen Bahn unterwegs.



VOX-Unterhaltungs-Chefin Kirsten Petersen: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nico Rosberg eine tolle Verstärkung für unser Investoren-Rudel bei ‘Die Höhle der Löwen’ gefunden haben. Als ehemaliger Rennfahrer und Formel-1-Weltmeister ist er bereits bekannt. Er gibt aber auch schon eine Weile als Investor und Gründer Vollgas im Bereich der E-Mobilität und nachhaltigeren Technologien. Darum ist es für uns eine grosse Bereicherung, dass unsere Gründerinnen und Gründer zukünftig auch auf seine Löwen-Expertise zurückgreifen können.»