Formel 1

Toto Wolff verrät das Mercedes-Erfolgsgeheimnis

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff weiss genau, was nötig ist, um jedes Jahr aufs Neue wieder zu triumphieren. Der anhaltende Erfolg der Silberpfeile hat auch mit der jährlichen Zielsetzung zu tun, betont der Wiener.

Der Erfolg gibt Toto Wolff recht: Seit dem Start der Turbo-Ära in der Saison 2014 konnte sein Mercedes-Team 89 der 121 Rennen gewinnen, bei 77,7 Prozent der seither ausgetragenen WM-Läufe startete ein Silberpfeil von der Pole-Position. Dass die Erfolgssträhne der Sternmarke anhält, hat nicht zuletzt mit der Zielsetzung des Mercedes-Motorsportdirektors zu tun.

In einem Fan-Interview auf YouTube erklärt Wolff: «Seit 2014 haben wir in jedem Jahr versucht, uns ein Ziel zu setzen, das uns motiviert. In diesem Jahr war es offensichtlich, wir wollten zum sechsten Mal in Folge das Titel-Double schaffen und damit etwas erreichen, was keiner in der Geschichte der Formel 1 – und unseres Wissens auch in irgend einer anderen WM-Kategorie – geschafft hat.»

«Das war das Ziel, das uns angetrieben hat und uns auch jenen Wochenenden nicht aufgeben liess, die nicht wie erwartet ausfielen. Das hat uns das ganze Jahr hindurch die richtige Energie gegeben», offenbart der Österreicher, der überzeugt ist: «Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das bisher nicht viel Teams geschafft haben. Denn man muss die Mannschaft zusammenhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Struktur dynamisch bleibt, damit sie sich weiterentwickeln kann.»

«Du musst die Erfahrung und das Know-how behalten, gleichzeitig musst du die aufstrebenden Talente fördern», weiss Wolff. «Und ich denke, in dieser Hinsicht und auch bei der Motivation der einzelnen Teammitglieder haben wir uns gut geschlagen. Das ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, deshalb gab es das vorher auch noch nie.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.