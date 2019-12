Formel 1

Lewis Hamilton hofft auf Frauen-Power in der Formel 1

Formel-1-Champion Lewis Hamilton will den Sport vielfältiger gestalten. Der sechsfache Weltmeister wünscht sich auch eine starke WM-Teilnehmerin. «Wäre das nicht etwas Spezielles?», fragt der 84-fache GP-Sieger.

Die Formel 1 ist ein Sport, in dem sich überwiegend weisse Männer messen – trotz des Aufstiegs und Erfolgs von Lewis Hamilton, der 2007 als erster schwarzer GP-Star in die Königsklasse aufgestiegen ist und seither 84 GP-Siege und sechs WM-Titel errungen hat. Der Mercedes-Star will das ändern und helfen, den Sport vielfältiger zu gestalten, wie er in einem YouTube-Video des Teams beteuert.

Der ehrgeizige 34-Jährige hat sich viel vorgenommen. «Ich will ein Unternehmen aufbauen und einigen Talenten helfen und ich will dazu beitragen, den Sport zu verändern und vielfältiger zu gestalten. Ich will auch die Teams ermutigen, mehr Vielfalt zu fördern und ich will den Sport zugänglicher machen», erklärt er, und erinnert sich: «Bei der FIA-Gala lief ich einer asiatischen Familie über den Weg und ich dachte mir: ‚Hey, ich dachte ich werde hier die einzige dunkelhäutige Person sein‘, denn das ist normalerweise auch der Fall.»

«Darüber kann man natürlich lachen, aber ich bewege mich in einer Welt, in der das schon mein ganzes Leben lang so ist», fügt Hamilton an. «Es ist also schön, wenn man im Publikum auch nicht hellhäutige Gesichter erblickt, ob das nun Schwarze, Asiaten oder was auch immer sind. Denn es ist eine Welt, die für alle offen sein sollte.» Auch für das andere Geschlecht: Der Silberpfeil-Pilot wünscht sich eine starke WM-Teilnehmerin: «Ich hoffe, dass irgendwann eine starke Frau einsteigt und das Feld dominiert. Wäre das nicht etwas Spezielles?»

Hamilton ermutigt die Video-Zuschauer auch, sich keiner neuen Herausforderung zu verschliessen. «Man muss offen bleiben und alles ausprobieren», betont er. «Es gibt nichts, was ich nicht versuchen würde. Natürlich gibt es Dinge, die man lieber mag als andere, aber man sollte es wenigstens ausprobieren.»

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.