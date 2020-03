Formel 1

Ferrari-Einigung: Teams «geschockt» und «sauer»

Die Einigung zwischen FIA und Ferrari wirft Fragen auf. Wir dürfen gespant sein, wie die offiziellen Reaktionen der anderen Teams ausfallen.

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Am Freitagabend, kurz vor dem Ende der Testfahrten in Barcelona, versendete der Automobil-Weltverband FIA die Mitteilung so harmlos daher kommt und trotzdem noch für so viel Ärger sorgen könnte.

Die Medien waren zu dem Zeitpunkt mit den letzten Zügen des Tests beschäftigt, viele Teamchefs schon aufgebrochen. Strategisch war die Bombe daher gut platziert.

Die FIA sagt, man habe mit Ferrari eine «private Einigung» getroffen, was den 2019er Motor der Italiener angehe, nachdem eine entsprechende Untersuchung abgeschlossen worden sei.

«Die FIA gibt bekannt: Nach gründlicher technischer Untersuchung ist die Wirkungsweisen-Analyse der Antriebseinheit von Ferrari abgeschlossen. Dabei ist eine private Einigung mit dem Team geschlossen worden. Die Details dieses Abkommens bleiben vertraulich.»

«Die FIA und die Scuderia Ferrari haben sich auf eine Anzahl technischer Verbindlichkeiten geeinigt, welche die Überwachung sämtlicher in der Formel 1 verwendeten Antriebseinheiten verbessern wird.»

Mit anderen Worten: Hier steht mit keinem Wort, dass Ferrari in der Saison 2019 etwas Unerlaubtes getan hat. Es steht allerdings auch nicht, dass der Motor in allen Belangen reglementskonform gewesen ist.

Die Zeilen werfen letztendlich mehr Fragen auf als sie beantworten.

Wie BBC berichtet, haben sich einige Teams in einer ersten Reaktion «geschockt» und «sauer» gezeigt, wollten sich öffentlich aber erst einmal nicht äußern, sondern wägen ab, wie sie darauf reagieren sollen.

Dass sie darauf reagieren werden, dürfte klar sein. Unklar bleibt, welchen Rattenschwanz das Ganze nach sich zieht. Natürlich muss man dann auch in Relation setzen, was Teamchef Matti Binotto zur Konkurrenzfähigkeit des aktuellen Autos gesagt hat.

Soll heißen: Dann ist das Tiefstapeln wohl doch kein Bluff. Doch ein Auto, mit dem man erst einmal den anderen den Vortritt lassen muss, könnte angesichts der «Einigung» mit der FIA und den möglichen Reaktionen der anderen Teams beim Auftakt in Australien aber das geringste Problem sein.

Formel-1-Wintertests 2020

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732, Fr21 C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269, Fr28 C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276, Fr28 C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360, Fr28 C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410, Fr28 C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433, Fr28 C5

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634, Fr28 C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820, Fr28 C4

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841, Do27 C5

10. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871, Fr28 C5

11. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914, Fr28 C4

12. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942, Do27 C5

13. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037, Fr28 C4

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066, Do27 C5

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091, Do20 C5

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118, Do27 C3

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313, Do27 C5

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469, Fr21 C5

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495, Fr28 C4

20. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550, Mi26 C2

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573, Do27 C3



Reifenmischungen von Pirelli: C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Mi19 = Mittwoch, 19. Februar

Do20 = Donnerstag, 20. Februar

Fr21 = Freitag, 21. Februar

Mi26 = Mittwoch, 26. Februar

Do27 = Donnerstag, 27. Februar

Fr28 = Freitag, 28. Februar





Barcelona-Test, Tag 6 (28. Februar)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:16,196 (76 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269 (44) C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276 (65) C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360 (177) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410 (90) C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433 (71) C4

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634 (153) C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820 (159) C4

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871 (143) C5

10. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914 (158) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037 (86) C4

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,415 (115) C3

13. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495 (26) C4

14. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,803 (59) C2





Barcelona-Test, Tag 5 (27. Februar)

1. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841 (145 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066 (139) C5

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118 (130) C3

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313 (160) C5

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573 (113) C3

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,738 (31) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,985 (47) C3

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,013 (37) C4

9. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,225 (111) C3

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,393 (61) C2

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,395 (59) C3

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,670 (92) C3

13. Lewis Hamilton (AUS, Mercedes W11, 1:22,425 (14) C3





Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2