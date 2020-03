Formel 1

Mick Schumacher: Startschuss für den Titelkampf

Ferrari-Junior Mick Schumacher will 2020 im Titelkampf der Formel 2 mitmischen. In Bahrain bereitet sich die Nachwuchsserie ab heute auf die neue Saison vor.

Für Mick Schumacher wird es langsamer aber sicher ernst: Ab diesem Sonntag testet die Formel 2 drei Tage lang in Bahrain, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Sie beginnt am 21. März an gleicher Stelle.

Mick hat ein durchschnittliches Rookie-Jahr mit einem Sieg, Höhen und Tiefen und Gesamtplatz 12 hinter sich. 2020 will der Ferrari-Junior in der obersten Nachwuchsklasse vorne angreifen, nachdem er zeitweise mit einem vorzeitigen Aufstieg in die Formel 1 in Verbindung gebracht wurde.

«Natürlich wäre es schön gewesen, in die Formel 1 zu gehen, es kann aber positiv sein, noch ein Jahr zusätzlich in einer Junior-Kategorie zu fahren, um mehr Erfahrung zu sammeln», sagte er.

Klar ist, dass 2020 der Schritt nach vorne kommen muss. «Wir erwarten viel von ihm», sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.

Die Probezeit ist beendet, wenn Schumacher in die Formel 1 will, sollte er 2020 regelmäßig vorne mitfahren, um zu beweisen, dass er bereit ist. Er selbst weiß das natürlich. «Ja, mein Ziel ist es, mit den Besten mitzuhalten, wenn nicht an der Spitze zu fahren.»

Die Konkurrenz kann sich sehen lassen: Artem Markelov (HWA) hat bereits 116 Formel-2-Rennen auf dem Buckel, gewann 2017 den Vizetitel. Zum Favoritenkreis gehören aber auch Sean Gelael, Nobuharu Matsushita, Jack Aitken, Dan Ticktum oder Luca Ghiotto.