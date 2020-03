Formel 1

Mark Webber: Darum ist Mercedes nicht zu schlagen

Die große Frage nach den Wintertestfahrten der Formel 1 in Barcelona? Wer steht wo? Für Mark Webber ist die Favoritenrolle klar verteilt.

Nach den Tests ist vor dem ersten Saisonrennen in der Formel 1, und es ist wie in jedem Jahr: Die Favoritenrolle will keiner so richtig. Alle tarnen und täuschen, so lange es geht.

Lewis Hamilton spricht bei Mercedes von der härtesten Saison, die man haben werde. Red Bull Racing stapelt tief, Ferrari noch tiefer. Fest steht: Einer wird in Australien gewinnen.

Geht es nach Mark Webber, ist das Mercedes. Beim Sydney Morning Herald feuert er eine wahre Liebeserklärung an die Silberpfeile ab und prophezeit, dass die Herausforderer Ferrari und Red Bull erst einmal distanziert werden.

«Ich denke, es wird zu schwierig für sie, mit Mercedes umzugehen, vor allem mit Lewis», sagte der Australier: «Ich würde Ferrari gerne in der ersten Reihe sehen. Sie waren letztes Jahr sehr gut im Qualifying, aber es gibt keine Punkte im Qualifying, man muss das Rennen zusammenbekommen.»

Webber: «Hier kommen Mercedes, die Strategie und Lewis ins Spiel. Das ist die ganze Sache: Sie ziehen dich nur langsam aus.»

Vor allem Hamilton macht laut Webber den Unterschied. Der Brite kann in der anstehenden Saison seinen siebten WM-Titel einfahren und damit den Rekord von Legende Michael Schumacher einstellen.

«Nichts gegen Valtteri, Hamilton ist einer der Größen des Sports in den letzten 70 Jahren. Er bereitet allen Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wer sich wohl fühlen würde, wenn er im Team neben ihm sitzt. Er ist eine gigantische Herausforderung für jeden», sagte Webber.

«Valtteri tut, was er kann, aber Hamilton ist ein großes Problem für die Gegner. Er hat Hunger und ist immer noch hartnäckig und erfindet sich neu. Das ist die außergewöhnliche Qualität, die er hat und die großartig ist.»

Formel-1-Wintertests 2020

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732, Fr21 C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269, Fr28 C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276, Fr28 C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360, Fr28 C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410, Fr28 C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433, Fr28 C5

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634, Fr28 C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820, Fr28 C4

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841, Do27 C5

10. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871, Fr28 C5

11. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914, Fr28 C4

12. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942, Do27 C5

13. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037, Fr28 C4

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066, Do27 C5

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091, Do20 C5

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118, Do27 C3

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313, Do27 C5

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469, Fr21 C5

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495, Fr28 C4

20. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550, Mi26 C2

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573, Do27 C3



Reifenmischungen von Pirelli: C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Mi19 = Mittwoch, 19. Februar

Do20 = Donnerstag, 20. Februar

Fr21 = Freitag, 21. Februar

Mi26 = Mittwoch, 26. Februar

Do27 = Donnerstag, 27. Februar

Fr28 = Freitag, 28. Februar





Barcelona-Test, Tag 6 (28. Februar)

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:16,196 (76 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269 (44) C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276 (65) C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360 (177) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410 (90) C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433 (71) C4

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634 (153) C3

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820 (159) C4

9. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871 (143) C5

10. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914 (158) C3

11. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037 (86) C4

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,415 (115) C3

13. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495 (26) C4

14. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,803 (59) C2





Barcelona-Test, Tag 5 (27. Februar)

1. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841 (145 Runden) C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066 (139) C5

3. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118 (130) C3

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313 (160) C5

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573 (113) C3

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,738 (31) C2

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:17,985 (47) C3

8. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:18,013 (37) C4

9. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,225 (111) C3

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:18,393 (61) C2

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,395 (59) C3

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,670 (92) C3

13. Lewis Hamilton (AUS, Mercedes W11, 1:22,425 (14) C3





Barcelona-Test, Tag 4 (26. Februar)

1. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942 (53 Runden) C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,347 (84) C3

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,428 (48) C3

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,456 (61) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,540 (25) C4

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550 (29) C2

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:17,562 (89) C2

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,787 (43) C3

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:18,100 (90) C3

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:18,113 (84) C3

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:18,214 (53) C2

12. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:18,221 (46) C3

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:18,244 (80) C3

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:18,300 (48) C4

15. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:18,535 (59) C3

16. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:18,670 (107) C3

17. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:18,826 (57) C2

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:19,515 (51) C3

19. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:21,542 (74) C2