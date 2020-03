Formel 1 erwartet Kalender 2020 mit 15 bis 18 Rennen

Am Montag wurde auch der GP in Baku auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie geht es jetzt mit der Saison weiter? Formel-1-Chef Chase Carey meldet sich zu Wort.

Wie geht es mit der Formel 1 weiter? Was passiert mit der Saison, die durch zahlreiche Verlegungen wegen des Coronavirus bereits arg zerrupt wurde? Am Montag wurde der Baku-GP auf unbestimmte Zeit verschoben. Sieben Rennen wurden bislang verschoben, eines (in Monaco) komplett abgesagt.

Und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn Kanada gab am Montag als erstes Land bekannt, dass man keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) schicken wird. In diesem Zusammenhang erscheint ein Rennen Mitte Juni in Montreal eher unwahrscheinlich.

Stattdessen der Auftakt Ende Juni, in Frankreich? Stand jetzt – nein. Stand in zwei Monaten? Den kennt im Moment niemand. Auch die Macher selbst nicht.

Sie fühlten sich aber in der Pflicht, am Montagabend etwas zur Lage der Königsklasse zu verkünden. Um den Fans Mut zu machen.

«Wir sehen, dass das Risiko für weitere Verschiebungen signifikant ist, aber trotzdem gehen wir und unsere Partner stark davon aus, dass die Saison an irgendeinem Punkt in diesem Sommer beginnen wird», teilte Formel-1-Boss Chase Carey in dem Statement mit.

«Im Moment kann niemand sicher sagen kann, wann sich die Situation verbessern wird. Wenn sie es tut, werden wir bereit sein, wieder Rennen zu fahren», sagte der US-Amerikaner: «Wir sind entschlossen, unseren Fans eine WM-Saison 2020 zu bieten.»

Dabei stellte er klar, dass der ursprünglich 22 Rennen umfassende Kalender deutlich schrumpfen wird: «Wir erwarten den überarbeiteten Kalender mit 15 bis 18 Rennen.»

Carey geht davon aus, dass das Finale nach dem letzten November-Wochenende stattfinden wird, am dem eigentlich das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi im bisherigen Kalender steht. Die Renndaten würden sich insgesamt noch mal deutlich ändern.

Dafür verlegte die Formel 1 die üblicherweise im August abgehaltene Sommerpause in den März und April und verlängerte diese von zwei auf drei Wochen. Die freie Zeit im Sommer soll genutzt werden, um verschobene Rennen nachzuholen.

Der Formel-1-Kalender 2020

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC