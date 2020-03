Helmut Marko: Mit Motorsäge gegen den Frust

Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko zählt vom Alter her zur Coronavirus-Risikogruppe. Der 74-Jährige hat aber eine ganz eigene Art, damit umzugehen.

Der Coronavirus legt fast die gesamte Sportwelt still, auch die Formel 1 muss zwangsweise pausieren. So wird die Sommerpause vorgezogen, die Teams schließen die Fabriken deshalb bereits in diesen Wochen. Bis Anfang Juni wurden Rennen verlegt oder ganz abgesagt.

Doch wie gehen die Verantwortlichen persönlich mit der Coronakrise, mit der Gefahr, die davon ausgeht, um? Immerhin gelten in vielen Ländern inzwischen Ausgangssperren, die Notfallmaßnahmen sind strikt.

«Erstens muss ich mich wundern: Im Supermarkt raufen sich die Leute um die Waren oder stehen dicht gedrängt an der Kasse. Aber wenn du draußen auf einem Platz zu dritt beisammenstehst, kommt ein Ordnungswächter und fragt, was da los ist. Verrückt», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko der Tageszeitung «Österreich».

Er selbst halte nichts davon, alles komplett abzuschotten, betonte er: «Die Risikogruppe ist sehr eingeschränkt. Da ist die Chance auf Todesfolge um einiges höher als bei einer normalen Grippe. Beim Rest ist der Verlauf viel harmloser.»

Marko gehört mit seinen 74 Jahren selbst zur Risikogruppe. Der frühere Formel-1-Pilot versucht, sich abzulenken. Marko: «Neben der Arbeit im Büro reagiere ich meinen Frust in der Forstwirtschaft mittels Motorsäge und dergleichen ab.»

Marko denkt in solchen Situationen ganz besonders an seinen verstorbenen Freund Niki Lauda. «Der wäre nicht nur Risikopatient, der hätte überhaupt nicht reisen dürfen», so Marko: «Wie ich schon gesagt habe: Ich hab Niki immer im Hinterkopf und versuch gesund zu leben, mehr Fitness zu machen.»

Der Formel-1-Kalender 2020

07. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC