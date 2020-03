Covid-19: Motorsport-Szene in Grossbritannien leidet

Die umfangreichen Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung treffen nicht nur die Rennorganisatoren, Streckenbetreiber und GP-Zirkusdirektoren hart. Auch die vielen Freiberufler leiden.

Durch die Coronavirus-Pandemie steht die Motorsport-Welt grösstenteils still, an die Durchführung von Rennen ist derzeit nicht zu denken, viele Hersteller haben ihre Produktionsstätten in Europa geschlossen und wann es weitergehen wird, steht in den Sternen. Sicher ist: Der Ausnahmezustand wird noch eine Weile andauern, weshalb die Formel-1-Verantwortlichen auch schon die ersten sieben WM-Läufe verschoben oder abgesagt haben.

Das bringt nicht nur einige Teams, Veranstalter und Streckenbetreiber in finanzielle Schwierigkeiten, auch die vielen Freiberufler, die in der britischen Motorsport-Industrie tätig sind, bekunden Probleme. «Während die britische Regierung einige Schritte unternommen hat, um Unternehmen finanziell zu unterstützen, wurden Freelancer und Selbständige ignoriert, was dazu geführt hat, dass einige von ihnen finanzielle Sorgen haben», bestätigt Journalist und Technikexperte Sam Collins.

«In Grossbritannien arbeiten viele Menschen in der Motorsport-Industrie auf freiberuflicher Basis, und weil es keine Rennen gibt, haben sie keine Arbeit», betont der Ingenieur, der von Journalisten-Kollegen und Mechanikern erzählt, die sich für Arbeiten im Supermarkt oder auf den Bauernhöfen angeboten haben, um über die Runden zu kommen. «Sämtliche Motorsport-Events sind derzeit untersagt, genauso wie alle anderen sportlichen Veranstaltungen.»

«Die Kneipen und Cafés haben geschlossen, es fahren sehr viel weniger Züge und es scheint, als ob die Regierung eine vollständige Abriegelung wie in Frankreich oder Spanien plant. Es ist auch etwas schwieriger geworden, Lebensmittel zu kaufen, weil die Leute Panikkäufe betreiben», beschreibt er die Lage in Grossbritannien, wo gemäss Worldometers bisher 5018 Sars-CoV-2-Infizierte und 240 Todesopfer gezählt wurden.