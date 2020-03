Sebastian Vettel: «Man muss das Ganze ernst nehmen»

Selbst Social-Media-Muffel Sebastian Vettel kommt in diesen Zeiten nicht umhin, Fan-Fragen aus den sozialen Medien zu beantworten. Dabei spricht er über die Krise und sein Leben nach der Racing-Karriere.

Dass Sebastian Vettel kein Fan von Facebook, Twitter und Co. ist, hat der vierfache Formel-1-Weltmeister schon mehrmals deutlich gemacht. Der Deutsche spricht nicht gerne über sein Leben neben der Strecke – und tauscht sich lieber direkt mit den Menschen aus. Doch die Coronavirus-Pandemie zwingt auch den Ferrari-Star, sich der neuen Medien zu bedienen, um sich mit seinen Fans auszutauschen.

In einem Video der Scuderia beantwortet der Social-Media-Muffel deshalb einige Fan-Fragen, die sich natürlich auch um die aktuelle Covid-19-Katastrophe drehen. Gefragt nach Ratschlägen in diesen schwierigen Zeiten erklärt Vettel: «Ich denke nicht, dass ich irgendwelche speziellen Tipps geben kann. Wenn überhaupt, dann dass man das Ganze ernst nehmen muss. Passt gut auf euch und andere – besonders ältere – Leute auf. Haltet Abstand und wascht eure Hände. Das sollten genug Ratschläge sein.»

Das Wichtigste sei wohl, dass man seine Mitmenschen akzeptiere, betont der 53-fache GP-Sieger. «Deshalb sollte man auf Distanz gehen und die ganze Situation auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Seid vernünftig», mahnt der 120-fache GP-Podeststürmer, der trotz des verhinderten Saisonstarts noch keine Zeit gefunden hat, sein Motorrad-Restaurationsprojekt fortzuführen.

«Noch nicht, aber ich hoffe, dass ich noch dazu kommen werde. Derzeit deutet ja auch alles darauf hin, dass wir noch etwas mehr Zeit haben werden. Und wahrscheinlich wäre es gut, diese mit Schrauben zu verbringen, um nicht verrückt zu werden», lautet Vettels Antwort auf die entsprechende Frage.

Wann die F1-Saison 2020 losgehen wird, steht angesichts der sich ständig veränderten Situation noch immer in den Sternen. Aktuell soll der Startschuss am 14. Juni in Kanada fallen. Doch mit Blick auf die steigenden Infektions- und Opferzahlen auf der ganzen Welt ist es schwer vorstellbar, dass die GP-Stars bereits dann wieder auf die Piste können. Die Entscheidung darüber muss gemäss GP-Promoter François Dumontier bald fallen. «Am Osterwochenende müssen wir wissen, wie es weitergehen soll, also um den 12. April herum», warnt er.

Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC