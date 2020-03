Haas 2020: Mit Pietro Fittipaldi und Louis Delétraz

​Während die halbe Welt wegen der Corona-Katastrophe beinahe still steht, holt Haas nach, was in Australien hätte verkündet werden sollen: Pietro Fittipaldi und Louis Delétraz sind 2020 Test- und Reservefahrer.

Eigentlich wollte Haas-Teamchef Günther Steiner das am GP-Wochenende von Australien verkünden, aber dann ging wegen der Coronakrise auch in Melbourne alles drunter und drüber: Der in Miami geborene Brasilianer Pietro Fittipaldi und der Genfer Louis Delétraz sind 2020 offiziell die Test- und Reservefahrer des US-amerikanischen GP-Rennstalls.

Fittipaldi und Delétraz gaben beide für Haas ihr Formel-1-Debüt, das war Ende 2018. Fittipaldi arbeitete 2019 als Testfahrer von Haas, während der Westschweizer vorwiegend Arbeit im Rennsimulator übernahm.

Der Südtiroler Steiner sagt: «In Australien hatten wir einfach Wichtigeres zu erledigen, also haben wir auf diese Ankündigung verzichtet. Pietro und Louis haben im vergangenen Jahr ihren Wert bewiesen, und wir freuen uns, dass wir sie als Test- und Reservefahrer behalten können. Vor allem die Arbeit im Simulator war vor dem Hintergrund unserer grossen Schwierigkeiten mit dem 2019er Chassis ganz wichtig.»

Fittipaldi und Delétraz werden in die Arbeit an den GP-Wochenenden eingebunden (wenn es denn endlich losgeht). Davon abgesehen sollen sie ihr Rennhandwerk verfeinern. Das Programm von Fittipaldi steht noch nicht fest, nachdem Red-Bull-Junior Sérgio Sette Câmara in der japanischen Super Formula jenes Cockpit übernommen hat, das eigentlich Pietro erhalten sollte. Delétraz bleibt nach seinem neunten Schlussrang in der Formel 2 in dieser Kategorie, hat aber das Team gewechselt. 2019 fuhr er für Carlin, 2020 tritt er für Charouz an.



Fittipaldi sagt: «Als Racer lernst du ständig dazu, ob das nun beim echten Fahren ist oder im Simulator. Ich habe bislang 2000 Testkilometer für Haas zurückgelegt und freue mich sehr, dass ich hierbleiben kann.»



Delétraz meint: «Als Test- und Reservefahrer behalte ich einen Fuss in der Formel-1-Tür, denn das Ziel bleibt, eines Tages Grands Prix zu fahren.»



Virtuell werden beide bald auf die Bahn gehen: Sie haben die Teilnahme an der E-Sports-Veranstaltung der Formel 1 vom 5. April bestätigt.





