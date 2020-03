Indy 500 verschoben: Fernando Alonso muss warten

​Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso muss warten: Nach Le Mans und dem Monaco-GP ist auch das dritte der berühmtesten Autorennen verschoben, das Indy 500. Statt Ende Mai wird im August gefahren.

Die grössten drei Autorennen der Welt sind verschoben oder finden gar nicht statt: Nach der Verschiebung der 24 Stunden von Le Mans vom 13./14. Juni auf 19./20. September und der Absage des Monaco-GP ist nun auch das Indy 500 verschoben. Der traditionelle Termin Ende Mai war vor dem Hintergrund der Corona-Katastrophe nicht mehr haltbar. Damit muss sich auch Fernando Alonso mit seinem Plan gedulden, wie vor ihm Graham Hill die grössten drei Autorennen der Welt zu gewinnen.

Der neue Termine für das 500 ist der 23. August. Noch nie in der gewaltigen Geschichte seit dem ersten Rennen 1911 fand das Indy 500 ausserhalb von Mai statt!

Der Grand Prix von Indianapolis ist auf 4. Juli verschoben – dies ist das IndyCar-Rennen auf dem früher von der Formel 1 benutzten Kurs, in der Kombination aus Oval und Infield. Dies führt dazu, dass die Fans (wenn es denn wirklich passiert) am 4. Juli ein einmaliges Erlebnis geboten erhalten: Zuerst fahren IndyCars, dann, auf der gleichen Pistenführung, die NASCAR-StockCars.

Indy-Besitzer und IndyCar-Chef Roger Penske: «Natürlich ist der Monat Mai für alle IndyCar-Fans etwas ganz Besonderes. Auch ich bin enttäuscht, dass wir an einer Verschiebung nicht vorbeikommen. Aber die Gesundheit und die Sicherheit von Fans und Teilnehmern muss Priorität haben. Das Rennen zu verlegen, ist in unserer heutigen Lage die einzig verantwortungsvolle Entscheidung.»



Der neue Aufbau zum Indy 500 sieht so aus: Training am 12./13. August, «Fast Friday» am 14., dann folgt am 15./16. August die Qualifikation.



IndyCar hat den ursprünglichen Kalender gewaltig umgestellt.





Ursprünglicher IndyCar-Kalender 2020

15. März: St. Petersburg

5. April: Barber

19. April: Long Beach

26. April: Austin

9. Mai: Indy GP-Kurs

24. Mai: Indy 500

31. Mai: Detroit

6. Juni: Texas

21. Juni: Road America

27. Juni: Richmond

12. Juli: Toronto

18. Juli: Iowa

16. August: Mid-Ohio

22. August: Gateway

6. September: Portland

20. September: Laguna Seca





Der gegenwärtige IndyCar-Kalender

30. Mai: Detroit, Rennen 1

31. Mai: Detroit, Rennen 2

6. Juni: Texas

21. Juni: Road America

27. Juni: Richmond

4. Juli: Indy GP-Kurs

12. Juli: Toronto

18. Juli: Iowa

9. August: Mid-Ohio

23. August: Indy 500

30. August: Gateway

13. September: Portland

20. September: Laguna Seca

Ohne Termin: St. Petersburg